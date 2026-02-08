"Манчестер Сити" впервые за пять лет обыграл в гостях "Ливерпуль" в АПЛ

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. "Манчестер Сити" победил "Ливерпуль" в выездном матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У "красных" со штрафного отличился Доминик Собослаи (74-я минута), в составе команды Хосепа Гвардиолы мячи забили Бернарду Силва (84) и Эрлинг Холанд (90+3; с пенальти). На 13-й компенсированной ко второму тайму минуте главный арбитр Крейг Поусон после видеопросмотра отменил гол полузащитника "Сити" Райана Шерки и удалил Собослаи.
08 февраля 2026 • начало в 19:30
Завершен
74’ • Доминик Собослаи
84’ • Бернарду Силва
90’ • Эрлинг Холанд (П)
"Ливерпуль" проиграл на своем поле в матче против "Манчестер Сити" впервые с 7 февраля 2021 года. Тогда "горожане" победили со счетом 4:1. Всего Собослаи забил четвертый штрафной в текущем сезоне во всех турнирах. Это лучший результат среди игроков "Ливерпуля" с сезона-2012/13, когда пять раз со стандартов отличился Луис Суарес.
"Манчестер Сити" с 50 очками идет вторым в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) и отстает от лидирующего "Арсенала" на шесть очков. Команда Арне Слота с 39 очками занимает шестое место.
