Футбол
 
21:35 08.02.2026 (обновлено: 21:52 08.02.2026)
"Манчестер Сити" впервые за пять лет обыграл в гостях "Ливерпуль" в АПЛ
"Манчестер Сити" впервые за пять лет обыграл в гостях "Ливерпуль" в АПЛ
"Манчестер Сити" впервые за пять лет обыграл в гостях "Ливерпуль" в АПЛ

"Манчестер Сити" обыграл в гостях "Ливерпуль" в чемпионате Англии

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. "Манчестер Сити" победил "Ливерпуль" в выездном матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У "красных" со штрафного отличился Доминик Собослаи (74-я минута), в составе команды Хосепа Гвардиолы мячи забили Бернарду Силва (84) и Эрлинг Холанд (90+3; с пенальти). На 13-й компенсированной ко второму тайму минуте главный арбитр Крейг Поусон после видеопросмотра отменил гол полузащитника "Сити" Райана Шерки и удалил Собослаи.
Английская премьер-лига (АПЛ)
08 февраля 2026 • начало в 19:30
Завершен
Ливерпуль
1 : 2
Манчестер Сити
74‎’‎ • Доминик Собослаи
84‎’‎ • Бернарду Силва
(Эрлинг Холанд)
90‎’‎ • Эрлинг Холанд (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Ливерпуль" проиграл на своем поле в матче против "Манчестер Сити" впервые с 7 февраля 2021 года. Тогда "горожане" победили со счетом 4:1. Всего Собослаи забил четвертый штрафной в текущем сезоне во всех турнирах. Это лучший результат среди игроков "Ливерпуля" с сезона-2012/13, когда пять раз со стандартов отличился Луис Суарес.
"Манчестер Сити" с 50 очками идет вторым в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) и отстает от лидирующего "Арсенала" на шесть очков. Команда Арне Слота с 39 очками занимает шестое место.
Кристал Пэлас - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Клуб АПЛ одержал первую за два месяца победу
Вчера, 19:09
 
ФутболДоминик СобослаиСпортБернарду СилваЭрлинг ХоландМанчестер СитиЛиверпульАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
Матч-центр
 
