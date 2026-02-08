Рейтинг@Mail.ru
Клуб АПЛ одержал первую за два месяца победу
Футбол
 
19:09 08.02.2026 (обновлено: 19:41 08.02.2026)
Клуб АПЛ одержал первую за два месяца победу
Клуб АПЛ одержал первую за два месяца победу
"Кристал Пэлас" обыграл "Брайтон" в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Клуб АПЛ одержал первую за два месяца победу

"Кристал Пэлас" одержал первую за два месяца победу в чемпионате Англии

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. "Кристал Пэлас" обыграл "Брайтон" в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Брайтоне завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, отличился Исмаила Сарр (61-я минута).
Английская премьер-лига (АПЛ)
08 февраля 2026 • начало в 17:00
Завершен
Брайтон
0 : 1
Кристал Пэлас
61‎’‎ • Исмаила Сарр
(Эванн Гессан)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Лондонский клуб не выигрывал в Английской премьер-лиге (АПЛ) на протяжении девяти матчей. Предыдущую победу клуб одержал 7 декабря, обыграв на выезде "Фулхэм" (2:1).
"Кристал Пэлас" набрал 32 очка и сместил с 13-й строчки таблицы "Брайтон" (31 очко).
Футболисты Брентфорда - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
"Ньюкасл" проиграл "Брентфорду" и потерпел третье поражение подряд в АПЛ
7 февраля, 22:51
 
ФутболСпортИсмаила СаррКристал ПэласБрайтон энд Хоув АльбионФулхэмАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
