https://ria.ru/20260208/futbol-2073057017.html
Клуб АПЛ одержал первую за два месяца победу
Клуб АПЛ одержал первую за два месяца победу - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Клуб АПЛ одержал первую за два месяца победу
"Кристал Пэлас" обыграл "Брайтон" в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
2026-02-08T19:09:00+03:00
2026-02-08T19:09:00+03:00
2026-02-08T19:41:00+03:00
футбол
спорт
исмаила сарр
кристал пэлас
брайтон энд хоув альбион
фулхэм
английская премьер-лига (апл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2046042169_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_12f2df7d540be3d4625621084f61fbb0.jpg
https://ria.ru/20260207/futbol-2072942674.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2046042169_247:0:2047:1350_1920x0_80_0_0_9ac50cede47f627b05b7b97cc8b93e34.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, исмаила сарр, кристал пэлас, брайтон энд хоув альбион, фулхэм, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Исмаила Сарр, Кристал Пэлас, Брайтон энд Хоув Альбион, Фулхэм, Английская премьер-лига (АПЛ)
Клуб АПЛ одержал первую за два месяца победу
"Кристал Пэлас" одержал первую за два месяца победу в чемпионате Англии