ФСИН прокомментировала сообщения о суициде экс-жены бизнесмена Галицкого

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Пресс-бюро ФСИН опровергло сообщения о самоубийстве бывшей жены экс-члена совета директоров Альфа-Банка Алии Галицкой в СИЗО.

« "В связи с распространяющейся в СМИ информацией о том, что Галицкая А. покончила с собой в СИЗО, сообщаем: в СИЗО Московского региона суицидов не происходило. Кроме того, уведомляем, что Галицкая А. в СИЗО г. Москвы и области не поступала", — рассказали в ведомстве.

По словам члена СПЧ Евы Меркачевой, Галицкая покончила с собой не в СИЗО, а в изоляторе временного содержания в Истре. Она была в камере одна и оставила записку, в которой обвинила в случившемся бывшего мужа.

В пятницу источник сообщил, что Истринский суд Московской области арестовал Галицкую по делу о вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего мужа, а Пресненский районный суд Москвы рассматривает иск о разделе имущества экс-супругов.

На недвижимость Галицкого по иску наложили арест. Кадастровая стоимость имущества оценивается в 435 миллионов рублей. В действительности же рыночная цена может превышать один миллиард 200 миллионов рублей. По делу назначили экспертизу, в рамках которой установят рыночную стоимость.

Среди арестованного имущества — квартира на Патриарших прудах и два машиноместа там же, загородный коттедж в элитном поселке "Миллениум-парк" на Новорижском шоссе, а также квартира в клубном доме "Тургенев" с местом на парковке на Сретенке в центре Москвы.