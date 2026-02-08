Рейтинг@Mail.ru
14:11 08.02.2026 (обновлено: 15:41 08.02.2026)
ФСИН прокомментировала сообщения о суициде экс-жены бизнесмена Галицкого
Пресс-бюро ФСИН опровергло сообщения о самоубийстве бывшей жены экс-члена совета директоров Альфа-Банка Алии Галицкой в СИЗО. РИА Новости, 08.02.2026
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Пресс-бюро ФСИН опровергло сообщения о самоубийстве бывшей жены экс-члена совета директоров Альфа-Банка Алии Галицкой в СИЗО.
"В связи с распространяющейся в СМИ информацией о том, что Галицкая А. покончила с собой в СИЗО, сообщаем: в СИЗО Московского региона суицидов не происходило. Кроме того, уведомляем, что Галицкая А. в СИЗО г. Москвы и области не поступала", — рассказали в ведомстве.

Александр Галицкий - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Бывший топ-менеджер Альфа-банка Галицкий заявил, что не был женат
7 ноября 2025, 18:28
По словам члена СПЧ Евы Меркачевой, Галицкая покончила с собой не в СИЗО, а в изоляторе временного содержания в Истре. Она была в камере одна и оставила записку, в которой обвинила в случившемся бывшего мужа.
В пятницу источник сообщил, что Истринский суд Московской области арестовал Галицкую по делу о вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего мужа, а Пресненский районный суд Москвы рассматривает иск о разделе имущества экс-супругов.
На недвижимость Галицкого по иску наложили арест. Кадастровая стоимость имущества оценивается в 435 миллионов рублей. В действительности же рыночная цена может превышать один миллиард 200 миллионов рублей. По делу назначили экспертизу, в рамках которой установят рыночную стоимость.
Среди арестованного имущества — квартира на Патриарших прудах и два машиноместа там же, загородный коттедж в элитном поселке "Миллениум-парк" на Новорижском шоссе, а также квартира в клубном доме "Тургенев" с местом на парковке на Сретенке в центре Москвы.
Галицкий был членом совета директоров Альфа-Банка, однако, согласно официальной информации пресс-службы кредитной организации, весной вышел из его состава вместе с IT-предпринимателем Сергеем Мацоцким, недавно арестованным по делу о взятке.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Суд закрыл процесс по иску миллиардера Галицкого к бывшей жене
2 октября 2025, 17:10
 
ПроисшествияМоскваФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Александр ГалицкийМосковская область (Подмосковье)
 
 
