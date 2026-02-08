Рейтинг@Mail.ru
В ДНР сорвали попытку атаки ВСУ на Старобешевскую теплоэлектростанцию - РИА Новости, 08.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:32 08.02.2026
В ДНР сорвали попытку атаки ВСУ на Старобешевскую теплоэлектростанцию
В ДНР сорвали попытку атаки ВСУ на Старобешевскую теплоэлектростанцию - РИА Новости, 08.02.2026
В ДНР сорвали попытку атаки ВСУ на Старобешевскую теплоэлектростанцию
В ДНР системой РЭБ "Купол Донбасса" была предотвращена попытка атаки ВСУ на Старобешевскую тепловую электростанцию, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 08.02.2026
В ДНР сорвали попытку атаки ВСУ на Старобешевскую теплоэлектростанцию

ФСБ: попытку атаки ВСУ на Старобешевскую ТЭС сорвали в ДНР

ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. В ДНР системой РЭБ "Купол Донбасса" была предотвращена попытка атаки ВСУ на Старобешевскую тепловую электростанцию, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Украинские террористы вновь пытались поразить Старобешевскую ТЭС. Перехвачен беспилотник самолётного типа "FP-1" с осколочно-фугасной боеголовкой ОФБ-60-ЯУ", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что противник продолжил попытки атак на энергетическую инфраструктуру республики. Так, вблизи распределительной электроподстанции в Амвросиевском районе был перехвачен еще один украинский БПЛА "FP-1".
Всего за прошедшую неделю в республике было сорвано 205 атак украинских БПЛА.
