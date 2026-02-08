https://ria.ru/20260208/fsb-2073013207.html
В ДНР сорвали попытку атаки ВСУ на Старобешевскую теплоэлектростанцию
В ДНР системой РЭБ "Купол Донбасса" была предотвращена попытка атаки ВСУ на Старобешевскую тепловую электростанцию, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 08.02.2026
