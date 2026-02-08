https://ria.ru/20260208/fsb-2072990669.html
ФСБ показала лица участников покушения на генерала Алексеева
ФСБ показала лица участников покушения на генерала Алексеева - РИА Новости, 08.02.2026
ФСБ показала лица участников покушения на генерала Алексеева
ФСБ России показала лица участников покушения на генерала Владимира Алексеева. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T11:29:00+03:00
2026-02-08T11:29:00+03:00
2026-02-08T11:51:00+03:00
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
покушение на генерала алексеева в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2072990224_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9b0d625d53382a2e299837d336156f09.jpg
https://ria.ru/20260208/pokushenie-2072988940.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2072990224_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b1435f76ce4b49c99eba1a29668ac9e1.jpg
ФСБ России показала лица участников покушения на генерала Алексеева
ФСБ России показала лица участников покушения на генерала Алексеева.
2026-02-08T11:29
true
PT1M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, покушение на генерала алексеева в москве
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Покушение на генерала Алексеева в Москве
ФСБ показала лица участников покушения на генерала Алексеева
ФСБ показала лица участников покушения на генерала Владимира Алексеева