ФСБ показала лица участников покушения на генерала Алексеева
11:29 08.02.2026 (обновлено: 11:51 08.02.2026)
ФСБ показала лица участников покушения на генерала Алексеева
ФСБ показала лица участников покушения на генерала Алексеева
ФСБ показала лица участников покушения на генерала Алексеева

ФСБ показала лица участников покушения на генерала Владимира Алексеева

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. ФСБ России показала лица участников покушения на генерала Владимира Алексеева.
Ранее в воскресенье ЦОС ФСБ РФ сообщил РИА Новости, что исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомира Корбу задержали в Дубае и передали России. Из данных суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости, в отношении Корбы судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Корба, по данным следствия, является непосредственным исполнителем преступления.
На кадрах видосьемки, обнародованных ФСБ, показаны участники покушения с открытыми лицами. В частности, крупным планом показаны лица двух мужчин.
Автомобиль следственного комитета у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
В дело о покушении на генерала Алексеева добавили новую статью
