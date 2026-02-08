https://ria.ru/20260208/fsb-2072980754.html
ФСБ показала видео с киллером после покушения на генерала Алексеева
ФСБ показала видео с киллером после покушения на генерала Алексеева - РИА Новости, 08.02.2026
ФСБ показала видео с киллером после покушения на генерала Алексеева
ФСБ РФ показала видео с камер наблюдения с киллером, который скрылся с места преступления после покушения на генерала Владимира Алексеева в Москве. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T10:23:00+03:00
2026-02-08T10:23:00+03:00
2026-02-08T10:23:00+03:00
происшествия
россия
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2072979669_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a5f1d2513507757cc684060922699049.jpg
https://ria.ru/20260208/fsb-2072976769.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2072979669_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9189a99b769b51b0e6a9efb7a80a0371.jpg
Кадры экстрадиции из Дубая исполнителя покушения на генерала Алексеева
Исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомира Корбу задержали в ОАЭ, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
2026-02-08T10:23
true
PT2M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
ФСБ показала видео с киллером после покушения на генерала Алексеева
ФСБ показала видео с камер наблюдения после покушения на генерала Алексеева