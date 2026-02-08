Рейтинг@Mail.ru
ФСБ показала кадры экстрадиции киллера, стрелявшего в генерала Алексеева
10:21 08.02.2026
ФСБ показала кадры экстрадиции киллера, стрелявшего в генерала Алексеева
ФСБ показала кадры экстрадиции в Россию киллера, стрелявшего в генерала Владимира Алексеева. РИА Новости, 08.02.2026
россия
Кадры экстрадиции из Дубая исполнителя покушения на генерала Алексеева
Исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомира Корбу задержали в ОАЭ, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. ФСБ показала кадры экстрадиции в Россию киллера, стрелявшего в генерала Владимира Алексеева.
Ранее в воскресенье ЦОС ФСБ РФ сообщил РИА Новости, что исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева задержали в Дубае и передали России.
На кадрах видосъемки показано, как два оперативника выводят киллера из самолета по трапу и сажают в микроавтобус.
Люди у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Появились подробности о пособнице покушения на генерала Алексеева
