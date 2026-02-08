https://ria.ru/20260208/fsb-2072977246.html
Пособника покушения на генерала Алексеева задержали в Москве
Пособника покушения на генерала Алексеева задержали в Москве - РИА Новости, 08.02.2026
Пособника покушения на генерала Алексеева задержали в Москве
Пособника покушения на убийство генерала Владимира Алексеева, Виктора Васина, задержали в Москве, сообщило ЦОС ФСБ. РИА Новости, 08.02.2026
Пособника покушения на генерала Алексеева задержали в Москве
ФСБ: пособника покушения на генерала Алексеева задержали в Москве