Французский политик раскритиковал Макрона за пересмотр ядерной доктрины

ПАРИЖ, 8 фев - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в воскресенье раскритиковал президента страны Эммануэля Макрона за его планы пересмотреть ядерную доктрину республики на фоне низкого рейтинга французского лидера.
Ранее аккаунт World of Statistics опубликовал в социальной сети Х рейтинг недовольства мировыми лидерами по версии аналитической компании Morning Consult. Согласно результатам исследования, рейтинг недовольства Макроном составил 77%.
"Макрон – самый ненавистный глава государства среди своего народа… Но через несколько недель он полностью пересмотрит французскую ядерную доктрину с целью ее "европеизации"! Не имя никакой легитимности, он позволит себе принять решение, имеющее огромное значение для Франции, ее безопасности и будущего!" - написал Филиппо на своей странице в соцсети Х.
В 2020 году Макрон предлагал европейским странам сотрудничество в области ядерного сдерживания, в 2025 году он заявил, что Франция работает над модернизацией ядерной доктрины.
Макрон в обращении к французам 5 марта 2025 заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. После этого польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в заявлении много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. Позднее он также заявил, что можно только выразить сожаление, что из Варшавы и Парижа звучат конфронтационные милитаристские заявления.
Во Франции назвали Макрона самым ненавистным лидером в мире
7 февраля, 18:25