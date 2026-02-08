Французский политик раскритиковал Макрона за пересмотр ядерной доктрины

ПАРИЖ, 8 фев - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в воскресенье раскритиковал президента страны Эммануэля Макрона за его планы пересмотреть ядерную доктрину республики на фоне низкого рейтинга французского лидера.

В 2020 году Макрон предлагал европейским странам сотрудничество в области ядерного сдерживания, в 2025 году он заявил, что Франция работает над модернизацией ядерной доктрины.