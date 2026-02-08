Во Франции заявили, что ЕС нужна война для создания наднациональной армии

ПАРИЖ, 8 фев - РИА Новости. Европе необходим военный конфликт, чтобы иметь возможность создать свою наднациональную армию, заявил в воскресенье лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Ранее издание Parisien сообщило, что Франция и ее союзники начинают активную фазу военных учений ORION 2026, в которых будут задействованы более 12 тысяч военнослужащих. Легенда учений предполагает защиту вымышленного государства Арнланд, которое подвергается давлению со стороны другого вымышленного государства Меркурий. Согласно легенде, Арнланд 6 января обратился к французским властям за помощью. В ответ на это Франция во главе коалиции задействует значительный воинский контингент.
Лидер партии "Патриоты" также указал на то, что президент Франции Эммануэль Макрон стремится найти предлог, чтобы отменить президентские выборы, которые должны пройти в республике в 2027 году.
Французское министерство обороны сообщило 23 января, что цель данных маневров заключается в том, чтобы подтвердить способность Франции выступить в роли ведущей державы, способной первой вступить в вооруженный конфликт и координировать действия союзников.