Во Франции заявили, что ЕС нужна война для создания наднациональной армии - РИА Новости, 08.02.2026
18:29 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/frantsiya-2073050611.html
Во Франции заявили, что ЕС нужна война для создания наднациональной армии
Во Франции заявили, что ЕС нужна война для создания наднациональной армии - РИА Новости, 08.02.2026
Во Франции заявили, что ЕС нужна война для создания наднациональной армии
Европе необходим военный конфликт, чтобы иметь возможность создать свою наднациональную армию, заявил в воскресенье лидер французской правой партии "Патриоты"... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T18:29:00+03:00
2026-02-08T18:29:00+03:00
в мире
франция
европа
флориан филиппо
эммануэль макрон
патриот
евросоюз
франция
европа
в мире, франция, европа, флориан филиппо, эммануэль макрон, патриот, евросоюз
В мире, Франция, Европа, Флориан Филиппо, Эммануэль Макрон, Патриот, Евросоюз
Во Франции заявили, что ЕС нужна война для создания наднациональной армии

Политик Филиппо: Европе нужна война для создания наднациональной армии

© Фото : U.S. Army / Spc. Randy WrenВоеннослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Фото : U.S. Army / Spc. Randy Wren
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО. Архивное фото
ПАРИЖ, 8 фев - РИА Новости. Европе необходим военный конфликт, чтобы иметь возможность создать свою наднациональную армию, заявил в воскресенье лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Ранее издание Parisien сообщило, что Франция и ее союзники начинают активную фазу военных учений ORION 2026, в которых будут задействованы более 12 тысяч военнослужащих. Легенда учений предполагает защиту вымышленного государства Арнланд, которое подвергается давлению со стороны другого вымышленного государства Меркурий. Согласно легенде, Арнланд 6 января обратился к французским властям за помощью. В ответ на это Франция во главе коалиции задействует значительный воинский контингент.
"Мы принадлежим к безумной структуре, ЕС, которой нужна война, чтобы создать собственную армию", - написал Филиппо на своей странице в соцсети Х, комментируя начало этих маневров.
Лидер партии "Патриоты" также указал на то, что президент Франции Эммануэль Макрон стремится найти предлог, чтобы отменить президентские выборы, которые должны пройти в республике в 2027 году.
Французское министерство обороны сообщило 23 января, что цель данных маневров заключается в том, чтобы подтвердить способность Франции выступить в роли ведущей державы, способной первой вступить в вооруженный конфликт и координировать действия союзников.
В миреФранцияЕвропаФлориан ФилиппоЭммануэль МакронПатриотЕвросоюз
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
