Во Франции заявили, что ЕС нужна война для создания наднациональной армии

ПАРИЖ, 8 фев - РИА Новости. Европе необходим военный конфликт, чтобы иметь возможность создать свою наднациональную армию, заявил в воскресенье лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Французское министерство обороны сообщило 23 января, что цель данных маневров заключается в том, чтобы подтвердить способность Франции выступить в роли ведущей державы, способной первой вступить в вооруженный конфликт и координировать действия союзников.