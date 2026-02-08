https://ria.ru/20260208/fns-2073048320.html
ФНС хочет признать банкротом экс-главу российского подразделения Pfizer
ФНС хочет признать банкротом экс-главу российского подразделения Pfizer - РИА Новости, 08.02.2026
ФНС хочет признать банкротом экс-главу российского подразделения Pfizer
Федеральная налоговая служба обратилась в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании банкротом бывшего руководителя российского подразделения Pfizer РИА Новости, 08.02.2026
ФНС хочет признать банкротом экс-главу российского подразделения Pfizer
РИА Новости: ФНС подала в суд на экс-главу российского подразделения Pfizer