ФНС хочет признать банкротом экс-главу российского подразделения Pfizer - РИА Новости, 08.02.2026
18:20 08.02.2026
ФНС хочет признать банкротом экс-главу российского подразделения Pfizer
Федеральная налоговая служба обратилась в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании банкротом бывшего руководителя российского подразделения Pfizer РИА Новости, 08.02.2026
нью-йорк (город)
коннектикут
pfizer, inc.
происшествия
россия
нью-йорк (город)
коннектикут
россия
нью-йорк (город), коннектикут, pfizer, inc., происшествия, россия
Нью-Йорк (город), Коннектикут, Pfizer, Inc., Происшествия, Россия
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота инспекции Федеральной налоговой службы РФ
Работа инспекции Федеральной налоговой службы РФ - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Работа инспекции Федеральной налоговой службы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Федеральная налоговая служба обратилась в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании банкротом бывшего руководителя российского подразделения Pfizer Эрика Патруйярда, сумма требований превышает 35 миллионов рублей, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что заявление о признании француза банкротом поступило в суд в начале года, сумма исковых требований составляет 35 миллионов 400 тысяч рублей. В настоящий момент заявление оставлено судом без движения из-за отсутствия ряда необходимых документов.
Pfizer Inc. была основана в США в 1849 году, и сейчас это один из мировых лидеров фармацевтической отрасли. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр - в Гротоне, штат Коннектикут.
Нью-Йорк (город)КоннектикутPfizer, Inc.ПроисшествияРоссия
 
 
