ФНС хочет признать банкротом экс-главу российского подразделения Pfizer

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Федеральная налоговая служба обратилась в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании банкротом бывшего руководителя российского подразделения Pfizer Эрика Патруйярда, сумма требований превышает 35 миллионов рублей, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что заявление о признании француза банкротом поступило в суд в начале года, сумма исковых требований составляет 35 миллионов 400 тысяч рублей. В настоящий момент заявление оставлено судом без движения из-за отсутствия ряда необходимых документов.