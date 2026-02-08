Рейтинг@Mail.ru
08.02.2026
04:21 08.02.2026
Во Флориде детей угощают мороженым за счет изъятых у наркоторговцев денег
Во Флориде детей угощают мороженым за счет изъятых у наркоторговцев денег
2026
Во Флориде детей угощают мороженым за счет изъятых у наркоторговцев денег

Полиция во Флориде покупает детям мороженое на изъятые у наркоторговцев деньги

ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. Полицейские в одном из округов штата Флорида начали раздавать детям мороженое, которое закупают на конфискованные у наркоторговцев деньги, сообщает местная полиция.
"Самое приятное в этом то, что все это было куплено на конфискованные деньги от продажи наркотиков", - рассказал шериф округа Ориндж Дон Барнс в видеоролике, опубликованном в Facebook*.
Шериф подчеркнул, что плату за угощение ни с кого не берут.
Он заверил, что в течение месяца фургон будет ездить по разным районам округа Ориндж, а также станет неотъемлемой частью всех общественных мероприятий – барбекю и пикников. Кроме того, офис шерифа планирует сотрудничать с местными некоммерческими организациями, чтобы фургон с мороженым мог появляться и на их мероприятиях.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
