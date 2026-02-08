Рейтинг@Mail.ru
10:56 08.02.2026
Итальянский модный дом Fendi зарегистрировал два товарных знака в России
Показ женской коллекции Fendi
Показ женской коллекции Fendi. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Итальянский модный дом Fendi зарегистрировал два товарных знака в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявки о регистрации знаков в ноябре 2024 года. Роспатент принял положительное решение о регистрации в январе 2026 года.
Теперь Fendi может распространять в России упаковочные коробки золотого цвета с названием бренда, а также продавать сумки, одежду, аксессуары и обувь в фирменном сочетании черного и темно-коричневых цветов.
Логотип Louis Vuitton в витрине ГУМа в Москве
Louis Vuitton зарегистрировал новый товарный знак в России
22 апреля 2025, 11:16
 
