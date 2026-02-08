https://ria.ru/20260208/fendi-2072986170.html
Итальянский модный дом Fendi зарегистрировал два товарных знака в России
Итальянский модный дом Fendi зарегистрировал два товарных знака в России
Итальянский модный дом Fendi зарегистрировал два товарных знака в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. РИА Новости, 08.02.2026
Итальянский модный дом Fendi зарегистрировал два товарных знака в России
