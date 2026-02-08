Посол в Бельгии назвал диалог с ЕС невозможным без изменения его позиции

БРЮССЕЛЬ, 8 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Попытки возобновления диалога с Евросоюзом не имеют смысла, пока Брюссель продолжает исходить из прежних, конфронтационных установок в отношении России, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника посол России в Бельгии Денис Гончар.

"Возникает вопрос: а с каких позиций? Если с тех же, о которых я только что сказал, то, извините, разговаривать не о чем", - сказал он.