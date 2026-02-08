Рейтинг@Mail.ru
Посол в Бельгии назвал диалог с ЕС невозможным без изменения его позиции - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:00 08.02.2026 (обновлено: 12:20 08.02.2026)
https://ria.ru/20260208/evrosoyuz-2072986849.html
Посол в Бельгии назвал диалог с ЕС невозможным без изменения его позиции
Посол в Бельгии назвал диалог с ЕС невозможным без изменения его позиции - РИА Новости, 08.02.2026
Посол в Бельгии назвал диалог с ЕС невозможным без изменения его позиции
Попытки возобновления диалога с Евросоюзом не имеют смысла, пока Брюссель продолжает исходить из прежних, конфронтационных установок в отношении России, заявил... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T11:00:00+03:00
2026-02-08T12:20:00+03:00
в мире
россия
европа
украина
денис гончар
владимир путин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101848/02/1018480286_0:145:2810:1726_1920x0_80_0_0_7c8f71ef4378f77a71fc655b747dfab5.jpg
https://ria.ru/20260208/evrosoyuz-2072957568.html
https://ria.ru/20260207/es-2072943781.html
россия
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101848/02/1018480286_159:0:2652:1870_1920x0_80_0_0_1017ac73dfce78ccbaed740ec5f95498.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, украина, денис гончар, владимир путин, евросоюз
В мире, Россия, Европа, Украина, Денис Гончар, Владимир Путин, Евросоюз
Посол в Бельгии назвал диалог с ЕС невозможным без изменения его позиции

Посол в Бельгии: диалог с Евросоюзом невозможен без изменения его позиции

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 8 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Попытки возобновления диалога с Евросоюзом не имеют смысла, пока Брюссель продолжает исходить из прежних, конфронтационных установок в отношении России, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника посол России в Бельгии Денис Гончар.
"Примечательно, что призывы к восстановлению диалога с Россией прозвучали в том числе от наиболее одиозных представителей европейской "партии войны". С одной стороны, они упорно продолжают свою провальную агрессивную политику в отношении нашей страны, включая замыслы нанесения ей пресловутого стратегического поражения и накачку Украины убивающим наших сограждан вооружением в нарушение всех мыслимых международных юридических и моральных норм", - сказал он.
Денис Гончар - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Посол в Бельгии заявил, что ЕС не удастся "отменить" российскую культуру
Вчера, 05:20
По его словам, "с другой - опасаясь остаться на обочине истории и за бортом поддерживаемого администрацией Д. Трампа процесса урегулирования украинского кризиса, вновь заговорили о необходимости вести с Москвой диалог".
"Возникает вопрос: а с каких позиций? Если с тех же, о которых я только что сказал, то, извините, разговаривать не о чем", - сказал он.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в декабре 2025 года, что Европе было бы полезно возобновить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Итальянский премьер Джорджа Мелони в январе призвала Европу начать говорить с Россией по теме Украины и выступила за назначение спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию. О том, что Европе в какой-то момент нужно будет начать вести диалог с Россией по Украине на самом высоком уровне, заявлял и президент Финляндии Александр Стубб.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 30 января заявил, что Россия никогда не откажется от диалога, но с нынешними лидерами Европы договориться, скорее всего, ни о чем не получится.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Многие страны ЕС сделали выбор в пользу диктата, заявил посол России
7 февраля, 23:11
 
В миреРоссияЕвропаУкраинаДенис ГончарВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала