Посол в Бельгии назвал диалог с ЕС невозможным без изменения его позиции

БРЮССЕЛЬ, 8 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Попытки возобновления диалога с Евросоюзом не имеют смысла, пока Брюссель продолжает исходить из прежних, конфронтационных установок в отношении России, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника посол России в Бельгии Денис Гончар.
"Примечательно, что призывы к восстановлению диалога с Россией прозвучали в том числе от наиболее одиозных представителей европейской "партии войны". С одной стороны, они упорно продолжают свою провальную агрессивную политику в отношении нашей страны, включая замыслы нанесения ей пресловутого стратегического поражения и накачку Украины убивающим наших сограждан вооружением в нарушение всех мыслимых международных юридических и моральных норм", - сказал он.
По его словам, "с другой - опасаясь остаться на обочине истории и за бортом поддерживаемого администрацией Д. Трампа процесса урегулирования украинского кризиса, вновь заговорили о необходимости вести с Москвой диалог".
"Возникает вопрос: а с каких позиций? Если с тех же, о которых я только что сказал, то, извините, разговаривать не о чем", - сказал он.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в декабре 2025 года, что Европе было бы полезно возобновить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Итальянский премьер Джорджа Мелони в январе призвала Европу начать говорить с Россией по теме Украины и выступила за назначение спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию. О том, что Европе в какой-то момент нужно будет начать вести диалог с Россией по Украине на самом высоком уровне, заявлял и президент Финляндии Александр Стубб.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 30 января заявил, что Россия никогда не откажется от диалога, но с нынешними лидерами Европы договориться, скорее всего, ни о чем не получится.