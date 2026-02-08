Рейтинг@Mail.ru
Посол в Бельгии заявил, что ЕС не удастся "отменить" российскую культуру
05:20 08.02.2026
Посол в Бельгии заявил, что ЕС не удастся "отменить" российскую культуру
Евросоюзу не удастся "отменить" российскую культуру, несмотря на создаваемые препятствия, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника
БРЮССЕЛЬ, 8 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Евросоюзу не удастся "отменить" российскую культуру, несмотря на создаваемые препятствия, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника посол России в Бельгии Денис Гончар.
"К сожалению, несмотря на все заверения, что бельгийские власти не занимаются отменой культуры, мы знаем, что определенные преграды развитию культурно-гуманитарных связей все же создаются. Например, в вопросе выдачи виз – их не получают даже те российские деятели искусства, которые не входят в санкционные списки ЕС. Из-за опасений политических последствий многие театральные и музыкальные площадки отказываются сотрудничать с российскими партнерами", - сказал он.
Гончар добавил, что Россия не пытается "обнулить" европейскую культуру и готова к продолжению обменов по культурно-гуманитарному направлению, так как Россия убеждена, что в эпоху геополитической напряженности должно оставаться пространство для диалога на универсальном языке искусства.
"Российский культурный код является неотъемлемой частью всемирной цивилизации. Русскую культуру невозможно отменить. Интерес к ней огромный. Мероприятия, которые проходят в нашем культурном центре -"Русском доме в Брюсселе", говорят сами за себя: на выступления отечественных артистов неизменно собираются полные залы, и зрители аплодируют стоя. Да и все ведущие учреждения искусства Бельгии продолжают включать в свой репертуар шедевры из "золотого фонда" российского культурного наследия", - отметил дипломат.
Он подчеркнул, что в октябре 2025 года в Королевском оперном театре в Брюсселе "Ла Монне" состоялся концерт "Мусоргский и Шостакович: творческий диалог", на сцене Opera Ballet Vlaanderen идет "Весна священная" Стравинского, в феврале в Bozar исполнят "Щелкунчика" Чайковского.
