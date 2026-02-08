Рейтинг@Mail.ru
Европа стала молчаливой жертвой заокеанских партнеров, заявила Захарова - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:30 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/evropa-2073050993.html
Европа стала молчаливой жертвой заокеанских партнеров, заявила Захарова
Европа стала молчаливой жертвой заокеанских партнеров, заявила Захарова - РИА Новости, 08.02.2026
Европа стала молчаливой жертвой заокеанских партнеров, заявила Захарова
Европа стала осознавать, что стала "молчаливой жертвой" тех, кому она доверяла, а именно заокеанских партнеров, которые говорят с ней так, как не общаются даже... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T18:30:00+03:00
2026-02-08T18:30:00+03:00
в мире
россия
европа
мария захарова
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:135:2832:1728_1920x0_80_0_0_ea2c300fef10b413c3f2786d0b00c82b.jpg
https://ria.ru/20260208/evropa-2072952453.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc3333adad8bc5887fd45674953910c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, мария захарова, обсе
В мире, Россия, Европа, Мария Захарова, ОБСЕ
Европа стала молчаливой жертвой заокеанских партнеров, заявила Захарова

Захарова: Европа стала молчаливой жертвой партнеров, которым доверяла

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Европа стала осознавать, что стала "молчаливой жертвой" тех, кому она доверяла, а именно заокеанских партнеров, которые говорят с ней так, как не общаются даже с врагами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Европа находится в состоянии даже не обслуживающегося персонала. Какая-то молчаливая жертва того, что с ней совершили и извне, и изнутри. Но только точно не России, которую они так якобы боялись, а те, кому они всю жизнь доверяли… Разговаривают с ними их заокеанские партнеры, друзья и союзники так, как не разговаривают даже с врагами. Знаете, когда с врагами разговаривают, какое-то достоинство сохраняют", - сказала Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", говоря о недавнем визите в Москву главы МИД Швейцарии и генерального секретаря ОБСЕ.
Она отметила, что европейцы осознали, что теперь не рассматриваются в качестве союзников для своих заокеанских партнеров, особенно когда им сказали, что они должны просто отрезать часть территории от себя.
"Видимо, начало что-то, извините за это слово, но подгорать", - подчеркнула Захарова.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Россия нужна Европе для выживания, заявил глава РФПИ
Вчера, 02:31
 
В миреРоссияЕвропаМария ЗахароваОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала