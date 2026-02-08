https://ria.ru/20260208/evropa-2073050993.html
Европа стала молчаливой жертвой заокеанских партнеров, заявила Захарова
Европа стала молчаливой жертвой заокеанских партнеров, заявила Захарова - РИА Новости, 08.02.2026
Европа стала молчаливой жертвой заокеанских партнеров, заявила Захарова
Европа стала осознавать, что стала "молчаливой жертвой" тех, кому она доверяла, а именно заокеанских партнеров, которые говорят с ней так, как не общаются даже... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T18:30:00+03:00
2026-02-08T18:30:00+03:00
2026-02-08T18:30:00+03:00
в мире
россия
европа
мария захарова
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:135:2832:1728_1920x0_80_0_0_ea2c300fef10b413c3f2786d0b00c82b.jpg
https://ria.ru/20260208/evropa-2072952453.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc3333adad8bc5887fd45674953910c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, европа, мария захарова, обсе
В мире, Россия, Европа, Мария Захарова, ОБСЕ
Европа стала молчаливой жертвой заокеанских партнеров, заявила Захарова
Захарова: Европа стала молчаливой жертвой партнеров, которым доверяла
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Европа стала осознавать, что стала "молчаливой жертвой" тех, кому она доверяла, а именно заокеанских партнеров, которые говорят с ней так, как не общаются даже с врагами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Европа находится в состоянии даже не обслуживающегося персонала. Какая-то молчаливая жертва того, что с ней совершили и извне, и изнутри. Но только точно не России
, которую они так якобы боялись, а те, кому они всю жизнь доверяли… Разговаривают с ними их заокеанские партнеры, друзья и союзники так, как не разговаривают даже с врагами. Знаете, когда с врагами разговаривают, какое-то достоинство сохраняют", - сказала Захарова
в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым
" на телеканале "Россия 1
", говоря о недавнем визите в Москву
главы МИД Швейцарии
и генерального секретаря ОБСЕ
.
Она отметила, что европейцы осознали, что теперь не рассматриваются в качестве союзников для своих заокеанских партнеров, особенно когда им сказали, что они должны просто отрезать часть территории от себя.
"Видимо, начало что-то, извините за это слово, но подгорать", - подчеркнула Захарова.