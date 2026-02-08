МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Европа стала осознавать, что стала "молчаливой жертвой" тех, кому она доверяла, а именно заокеанских партнеров, которые говорят с ней так, как не общаются даже с врагами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Европа находится в состоянии даже не обслуживающегося персонала. Какая-то молчаливая жертва того, что с ней совершили и извне, и изнутри. Но только точно не России , которую они так якобы боялись, а те, кому они всю жизнь доверяли… Разговаривают с ними их заокеанские партнеры, друзья и союзники так, как не разговаривают даже с врагами. Знаете, когда с врагами разговаривают, какое-то достоинство сохраняют", - сказала Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым " на телеканале " Россия 1 ", говоря о недавнем визите в Москву главы МИД Швейцарии и генерального секретаря ОБСЕ

Она отметила, что европейцы осознали, что теперь не рассматриваются в качестве союзников для своих заокеанских партнеров, особенно когда им сказали, что они должны просто отрезать часть территории от себя.