"Реальная угроза". В США раскрыли план масштабной операции против России
07:02 08.02.2026 (обновлено: 07:07 08.02.2026)
"Реальная угроза". В США раскрыли план масштабной операции против России
"Реальная угроза". В США раскрыли план масштабной операции против России
"Реальная угроза". В США раскрыли план масштабной операции против России
Европейские власти убеждают общественность в реальности российской угрозы, чтобы направить деньги из социальных фондов на создание армии и сокращение... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T07:02:00+03:00
2026-02-08T07:07:00+03:00
в мире
европа
евросоюз
россия
китай
сергей лавров
нато
европа
россия
китай
в мире, европа, евросоюз, россия, китай, сергей лавров, нато
В мире, Европа, Евросоюз, Россия, Китай, Сергей Лавров, НАТО
"Реальная угроза". В США раскрыли план масштабной операции против России

Профессор Вольф: ЕС пугает население Россией, чтобы вывести деньги из соцфондов

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Европейские власти убеждают общественность в реальности российской угрозы, чтобы направить деньги из социальных фондов на создание армии и сокращение технологического отставания, заявил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф в эфире YouTube-канала.
"Во всем, что связано с высокими технологиями <…>, Европа остается зрителем. <…> Впереди два огромных направления расходов на ближайшие десять лет: создание армии и инвестиции, чтобы догнать технологически, сделать то, что сделал Китай. <…> Всем этим маленьким странам ЕС трудно договориться хоть о чем-то. Например, они не могут договориться об использовании замороженных активов России для кредитования Украины", — отметил он.
При этом профессор подчеркнул, что европейские власти пытаются скрыть провал своей политики, прибегая к нечистоплотным методам и манипулируя общественным мнением.
"Как же этим людям удастся избежать своей вечной подчиненности США? <…> Их единственная надежда — демонизация России. Теперь все становится ясно. Если удастся убедить массы, или хотя бы значительную часть населения, что существует реальная угроза — что русские вот-вот займут Копенгаген, — тогда, возможно, можно будет добиться согласия на разрушение системы социального обеспечения, все под предлогом защиты от России", — пояснил Вольф.
Министр иностранных дел Сергей Лавров не раз заявлял, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также неоднократно отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
