"Реальная угроза". В США раскрыли план масштабной операции против России

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Европейские власти убеждают общественность в реальности российской угрозы, чтобы направить деньги из социальных фондов на создание армии и сокращение технологического отставания, заявил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф в эфире YouTube-канала.
"Во всем, что связано с высокими технологиями <…>, Европа остается зрителем. <…> Впереди два огромных направления расходов на ближайшие десять лет: создание армии и инвестиции, чтобы догнать технологически, сделать то, что сделал Китай. <…> Всем этим маленьким странам ЕС трудно договориться хоть о чем-то. Например, они не могут договориться об использовании замороженных активов России для кредитования Украины", — отметил он.
При этом профессор подчеркнул, что европейские власти пытаются скрыть провал своей политики, прибегая к нечистоплотным методам и манипулируя общественным мнением.
"Как же этим людям удастся избежать своей вечной подчиненности США? <…> Их единственная надежда — демонизация России. Теперь все становится ясно. Если удастся убедить массы, или хотя бы значительную часть населения, что существует реальная угроза — что русские вот-вот займут Копенгаген, — тогда, возможно, можно будет добиться согласия на разрушение системы социального обеспечения, все под предлогом защиты от России", — пояснил Вольф.
Министр иностранных дел Сергей Лавров не раз заявлял, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также неоднократно отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
