Россия нужна Европе для выживания, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 08.02.2026
02:31 08.02.2026
Россия нужна Европе для выживания, заявил глава РФПИ
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия необходима Европе для выживания, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Неизбежно. Европе нужна Россия, чтобы выжить", - написал Дмитриев в соцсети X.
Так он прокомментировал публикацию журнала Foreign Policy под заголовком "Европа готовится к тому, чтобы переориентироваться на Путина". В статье со ссылкой на выступление главы Евросовета Антониу Кошты перед журналистами 27 января указывается, что тот считает, что европейцам нужно быть готовыми к переговорам с Российской Федерацией в случае необходимости.
Ранее за диалог Европы с РФ в той или иной степени также выступали президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб, а также итальянский премьер Джорджа Мелони.
