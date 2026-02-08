ЕС потребуются годы для обретения оборонного суверенитета, считает Гончар

БРЮССЕЛЬ, 8 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Евросоюзу могут потребоваться годы, если не десятилетия, для обретения оборонного суверенитета от США, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника посол России в Бельгии Денис Гончар.
Ранее газета Politico писала, что главной задачей генсека НАТО Марка Рютте на данный момент является недопущение выхода США при президенте Дональде Трампе из альянса. Рютте до этого в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента 26 января призвал ЕС перестать мечтать о том, что Евросоюз способен защищать себя без США.
"В Старом свете из-за такой политики американской администрации ропщут, слышны идеи создания нового оборонного альянса без участия США, но вновь – для противостояния России. Пока это больше разговоры, зависимость европейцев от Америки настолько велика, что для обретения оборонного суверенитета потребуются годы, если не десятилетия. Невольно вспоминаются слова (экс-госсекретаря США Генри - ред.) Киссинджера о том, что "быть врагом США может быть опасно, но быть их другом - фатально", - сказал он.
Гончар добавил, что многие годы обеспечение европейской безопасности во многом было отдано на откуп Вашингтону, что в конечном итоге привело к глубокой зависимости Европы от США.
"В этих условиях европейских союзников и Канаду принудили нарастить оборонные расходы сначала до 2%, а затем и до 5%, заставили за свой счет покупать американское оружие на нужды Украины, а затем "ребром" поставили гренландский вопрос, продемонстрировав, что национальные интересы США важнее, чем пресловутые натовские "солидарность и единство", - подчеркнул дипломат.
Президент США Дональд Трамп в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе раскритиковал Европу, сказав, что она движется в неправильном направлении, и назвал США экономическим двигателем планеты. Он также выражал сомнение в том, что союзники по НАТО придут США на помощь при необходимости.