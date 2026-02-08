ЕС потребуются годы для обретения оборонного суверенитета, считает Гончар

БРЮССЕЛЬ, 8 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Евросоюзу могут потребоваться годы, если не десятилетия, для обретения оборонного суверенитета от США, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника посол России в Бельгии Денис Гончар.