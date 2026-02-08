Рейтинг@Mail.ru
ЕС потребуются годы для обретения оборонного суверенитета, считает Гончар - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:53 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/es-2073068679.html
ЕС потребуются годы для обретения оборонного суверенитета, считает Гончар
ЕС потребуются годы для обретения оборонного суверенитета, считает Гончар - РИА Новости, 08.02.2026
ЕС потребуются годы для обретения оборонного суверенитета, считает Гончар
Евросоюзу могут потребоваться годы, если не десятилетия, для обретения оборонного суверенитета от США, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T20:53:00+03:00
2026-02-08T20:53:00+03:00
в мире
сша
европа
денис гончар
марк рютте
нато
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785252858_0:46:900:552_1920x0_80_0_0_7c4e62909c4e16064c0d20932c98f2f1.jpg
https://ria.ru/20260207/es-2072935616.html
https://ria.ru/20260208/zapad-2073056482.html
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785252858_100:0:900:600_1920x0_80_0_0_5f8d97fdc59a340fa7261bb09aecc663.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, европа, денис гончар, марк рютте, нато, европарламент
В мире, США, Европа, Денис Гончар, Марк Рютте, НАТО, Европарламент
ЕС потребуются годы для обретения оборонного суверенитета, считает Гончар

Гончар: ЕС могут потребоваться десятилетия для обретения оборонного суверенитета

© Фото : МИД РФДенис Гончар
Денис Гончар - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Фото : МИД РФ
Денис Гончар. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 8 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Евросоюзу могут потребоваться годы, если не десятилетия, для обретения оборонного суверенитета от США, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника посол России в Бельгии Денис Гончар.
Ранее газета Politico писала, что главной задачей генсека НАТО Марка Рютте на данный момент является недопущение выхода США при президенте Дональде Трампе из альянса. Рютте до этого в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента 26 января призвал ЕС перестать мечтать о том, что Евросоюз способен защищать себя без США.
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Население ЕС готовят к конфликту с Россией, заявил посол в Бельгии
7 февраля, 21:15
"В Старом свете из-за такой политики американской администрации ропщут, слышны идеи создания нового оборонного альянса без участия США, но вновь – для противостояния России. Пока это больше разговоры, зависимость европейцев от Америки настолько велика, что для обретения оборонного суверенитета потребуются годы, если не десятилетия. Невольно вспоминаются слова (экс-госсекретаря США Генри - ред.) Киссинджера о том, что "быть врагом США может быть опасно, но быть их другом - фатально", - сказал он.
Гончар добавил, что многие годы обеспечение европейской безопасности во многом было отдано на откуп Вашингтону, что в конечном итоге привело к глубокой зависимости Европы от США.
"В этих условиях европейских союзников и Канаду принудили нарастить оборонные расходы сначала до 2%, а затем и до 5%, заставили за свой счет покупать американское оружие на нужды Украины, а затем "ребром" поставили гренландский вопрос, продемонстрировав, что национальные интересы США важнее, чем пресловутые натовские "солидарность и единство", - подчеркнул дипломат.
Президент США Дональд Трамп в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе раскритиковал Европу, сказав, что она движется в неправильном направлении, и назвал США экономическим двигателем планеты. Он также выражал сомнение в том, что союзники по НАТО придут США на помощь при необходимости.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
"Глубоко ошиблись". На Западе сообщили ЕС плохие новости из-за России
Вчера, 19:05
 
В миреСШАЕвропаДенис ГончарМарк РюттеНАТОЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала