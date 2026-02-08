Рейтинг@Mail.ru
Энергодар временно остался без тепла из-за аварии - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:15 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/energodar-2072946421.html
Энергодар временно остался без тепла из-за аварии
Энергодар временно остался без тепла из-за аварии - РИА Новости, 08.02.2026
Энергодар временно остался без тепла из-за аварии
Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар временно остался без теплоснабжения из-за аварии, специалисты начали ремонтные работы, сообщает администрация города. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T00:15:00+03:00
2026-02-08T00:15:00+03:00
происшествия
энергодар
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925957848_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_85fb78f59eaa76d43f49bfbf3c54d69a.jpg
https://ria.ru/20260206/energodar-2072762388.html
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925957848_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_f9be1f554223756b8bcbc60b56e45554.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, энергодар, запорожская аэс
Происшествия, Энергодар, Запорожская АЭС
Энергодар временно остался без тепла из-за аварии

Город-спутник ЗАЭС Энергодар временно остался без теплоснабжения из-за аварии

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар временно остался без теплоснабжения из-за аварии, специалисты начали ремонтные работы, сообщает администрация города.
"По предварительной информации, в связи с порывом магистрального трубопровода временно отключена подача теплоносителя на город (Энергодар - ред.). В связи с этим отключены сетевые насосы", - говорится в сообщении администрации.
По данным администрации, специалисты уже приступили к ремонтным работам.
Стела с названием города в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
ВСУ обстреляли Энергодар из артиллерии
6 февраля, 17:52
 
ПроисшествияЭнергодарЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала