https://ria.ru/20260208/energodar-2072946421.html
Энергодар временно остался без тепла из-за аварии
Энергодар временно остался без тепла из-за аварии - РИА Новости, 08.02.2026
Энергодар временно остался без тепла из-за аварии
Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар временно остался без теплоснабжения из-за аварии, специалисты начали ремонтные работы, сообщает администрация города. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T00:15:00+03:00
2026-02-08T00:15:00+03:00
2026-02-08T00:15:00+03:00
происшествия
энергодар
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925957848_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_85fb78f59eaa76d43f49bfbf3c54d69a.jpg
https://ria.ru/20260206/energodar-2072762388.html
энергодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925957848_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_f9be1f554223756b8bcbc60b56e45554.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, энергодар, запорожская аэс
Происшествия, Энергодар, Запорожская АЭС
Энергодар временно остался без тепла из-за аварии
Город-спутник ЗАЭС Энергодар временно остался без теплоснабжения из-за аварии