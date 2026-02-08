Рейтинг@Mail.ru
Московские предприятия увеличили экспорт в Саудовскую Аравию на 72 процента
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
17:33 08.02.2026
Московские предприятия увеличили экспорт в Саудовскую Аравию на 72 процента
Московские предприятия увеличили экспорт в Саудовскую Аравию на 72 процента - РИА Новости, 08.02.2026
Московские предприятия увеличили экспорт в Саудовскую Аравию на 72 процента
В прошлом году экспорт компаний, производства которых локализованы в Москве, в Королевство Саудовская Аравия увеличился на 72% по сравнению с 2024 годом,... РИА Новости, 08.02.2026
Московские предприятия увеличили экспорт в Саудовскую Аравию на 72 процента

Экспорт московских предприятий в Саудовскую Аравию вырос на 72% в 2025 году

Заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Ольга Виданова на выставке Иннопром. Саудовская Аравия
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В прошлом году экспорт компаний, производства которых локализованы в Москве, в Королевство Саудовская Аравия увеличился на 72% по сравнению с 2024 годом, сообщила в ходе экспертной сессии "Стратегический альянс: партнерство и инвестиции России и Саудовской Аравии" на выставке "Иннопром. Саудовская Аравия" замруководителя департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Ольга Виданова.
"Москва рассматривает Саудовскую Аравию как стратегического партнера в области торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. По итогам 2025 года доля столицы в товарообороте России с Королевством достигла 55%, а экспорт московских предприятий увеличился на 72% год к году. Наш диалог развивается на фоне масштабных трансформаций экономики Саудовской Аравии в рамках Vision 2030 и индустриального сектора столицы в соответствии со стратегией развития промышленности Москвы до 2030 года", — сказала Виданова, ее слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.
Виданова добавила, что Москва заинтересована в расширении промышленной кооперации и привлечении прямых иностранных инвестиций в высокотехнологичные проекты города. Для этого российская столица предоставляет иностранным партнерам целый комплекс мер поддержки, включая возможность локализации в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва" и заключение офсетных контрактов.
Заместитель руководителя департамента подчеркнула, что среди ключевых направлений сотрудничества Москвы и Саудовской Аравии можно выделить рост экспорта приоритетных для российский столицы отраслей промышленности: продуктов питания и напитков, фармацевтики и медицинских изделий, приборостроения, строительной промышленности, а также топливно-энергетического комплекса и инфраструктуры для "умных" систем и центров обработки данных.
Экспертная сессия "Стратегический альянс: партнерство и инвестиции России и Саудовской Аравии" объединила представителей профильных министерств Королевства, институтов развития и ведущих международных компаний, отметили в пресс-службе департамента. В ходе мероприятия были представлены меры поддержки инвесторов в Саудовской Аравии, обозначены приоритетные отрасли промышленной кооперации, а также рассмотрены практические механизмы выхода российских предприятий на рынок Королевства.
В обсуждении приняли участие руководитель программы GSCRI министерства инвестиций Саудовской Аравии Мазен Барнави, представители министерства промышленности и минеральных ресурсов КСА, управления экономических городов и особых зон (ECZA), Национального центра промышленного развития (NIDC), Национальной программы промышленного развития и логистики, Российского экспортного центра, а также ряда частных компаний.
Ранее делегация правительства Москвы провела рабочую встречу с представителями The Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon) – государственного института, отвечающего за развитие промышленных городов и технологических зон Саудовской Аравии.
Выставка "Иннопром. Саудовская Аравия" проходит в Эр-Рияде с 8 по 10 февраля. Более 250 российских компаний принимают участие в выставке.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаСаудовская АравияЭкспорт
 
 
