Рейтинг@Mail.ru
Мишустин назвал российскую экономику устойчивой - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:28 08.02.2026 (обновлено: 13:12 08.02.2026)
https://ria.ru/20260208/ekonomika-2072997038.html
Мишустин назвал российскую экономику устойчивой
Мишустин назвал российскую экономику устойчивой - РИА Новости, 08.02.2026
Мишустин назвал российскую экономику устойчивой
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил об устойчивости российской экономики. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T12:28:00+03:00
2026-02-08T13:12:00+03:00
экономика
михаил мишустин
россия
павел зарубин
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071957271_0:0:2946:1657_1920x0_80_0_0_46dcd135d436125970c82029ee117be4.jpg
https://ria.ru/20260203/putin-2072037037.html
https://ria.ru/20260120/mishustin-2069113015.html
https://ria.ru/20260127/ekonomika-2070449517.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071957271_217:0:2946:2047_1920x0_80_0_0_6b5e2a1cb69b84940c748d84ba6a0534.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, михаил мишустин, россия, павел зарубин, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Михаил Мишустин, Россия, Павел Зарубин, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Мишустин назвал российскую экономику устойчивой

Мишустин заявил об устойчивости российской экономики

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил об устойчивости российской экономики.
«
"В первую очередь — устойчива. Мы все социальные обязательства выполняем и будем выполнять", — ответил он на вопрос журналиста "России 1" Павла Зарубина о ее состоянии.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Путин объяснил замедление экономики в 2025 году
3 февраля, 20:08
Глава правительства уточнил, что власти сознательно начали бороться с инфляцией в координации с Центробанком.
«
"Последствия этой борьбы — это инфляция, которая ниже прогноза. Она была 5,59% за год", — напомнил Мишустин.
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Доля стран G7 в мировой экономике сокращается, заявил Мишустин
20 января, 17:56
По его словам, сейчас стоит задача создать условия, чтобы к концу года сформировать отчетливый прогноз, как стимулировать экономический рост в стране. При этом за последнюю трехлетку он был выше среднемировых показателей.
Премьер подчеркнул, что для страны крайне важно выполнять национальные проекты, особенно в сфере технологического лидерства.
На совещании по экономическим вопросам с президентом Владимиром Путиным во вторник обсуждали рынок труда и вопросы финансирования проектов, добавил Мишустин.
Бизнесвумен строит башню из монет - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В РАН рассказали об основном достижении экономики в России за 2025 год
27 января, 02:31
 
ЭкономикаМихаил МишустинРоссияПавел ЗарубинВладимир ПутинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала