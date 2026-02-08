Мишустин назвал российскую экономику устойчивой

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил об устойчивости российской экономики.
"В первую очередь — устойчива. Мы все социальные обязательства выполняем и будем выполнять", — ответил он на вопрос журналиста "России 1" Павла Зарубина о ее состоянии.
Глава правительства уточнил, что власти сознательно начали бороться с инфляцией в координации с Центробанком.
"Последствия этой борьбы — это инфляция, которая ниже прогноза. Она была 5,59% за год", — напомнил Мишустин.
По его словам, сейчас стоит задача создать условия, чтобы к концу года сформировать отчетливый прогноз, как стимулировать экономический рост в стране. При этом за последнюю трехлетку он был выше среднемировых показателей.
Премьер подчеркнул, что для страны крайне важно выполнять национальные проекты, особенно в сфере технологического лидерства.
На совещании по экономическим вопросам с президентом Владимиром Путиным во вторник обсуждали рынок труда и вопросы финансирования проектов, добавил Мишустин.