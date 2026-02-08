Мишустин назвал российскую экономику устойчивой

Глава правительства уточнил, что власти сознательно начали бороться с инфляцией в координации с Центробанком.

По его словам, сейчас стоит задача создать условия, чтобы к концу года сформировать отчетливый прогноз, как стимулировать экономический рост в стране. При этом за последнюю трехлетку он был выше среднемировых показателей.