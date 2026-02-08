Россиян попросили соблюдать местные традиции при поездках в Египет

КАИР, 8 фев - РИА Новости, Рустам Имаев. Российским туристам для комфортного и безопасного отдыха в Египте следует соблюдать местные традиции и каноны, особенно в случаях выезда из туристических зон, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко.
"Естественно, необходимо во время пребывания в другой стране руководствоваться теми правилами и традициями, которые существуют в этом государстве. В частности, Египет – государство, которое живет в рамках исламского мира, поэтому есть свои каноны, которые необходимо соблюдать, тем более выезжая из туристических зон. Это связано и с одеждой, и с отношениями между полами", - сказал Борисенко.
Дипломат назвал основные проблемы российских туристов в Турции
7 февраля, 08:40
Дипломат отметил, что посольство в Каире и генеральные консульства в Хургаде и в Александрии стараются максимально быстро реагировать на обращения о помощи, которые поступают от россиян в Египте.
"Всегда российские дипломаты стараются прийти на помощь: оформить какие-то документы на возвращение в Россию взамен потерянного паспорта - свидетельство на возвращение, либо помочь связаться с родственниками в России в случае утраты денежных средств, либо помогают связываться с местными правоохранительными органами, если случаются какие-то конфликтные ситуации", - сообщил российский посол.
Борисенко добавил, что в ситуациях, когда кто-то из россиян оказывается в местных больницах, дипломаты стараются отслеживать пребывание, ход лечения и дальнейшее возвращение в Россию.