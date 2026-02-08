Россиян попросили соблюдать местные традиции при поездках в Египет

КАИР, 8 фев - РИА Новости, Рустам Имаев. Российским туристам для комфортного и безопасного отдыха в Египте следует соблюдать местные традиции и каноны, особенно в случаях выезда из туристических зон, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко.