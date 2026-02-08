Посол в Египте рассказал о ходе строительства АЭС "Эль-Дабаа"

КАИР, 8 фев - РИА Новости, Рустам Имаев. Санкции Запада не повлияли на график строительства первой египетской атомной электростанции "Эль-Дабаа", в котором участвует российская госкорпорация "Росатом", заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко.
"Западные санкции создают определенные проблемы с реализацией флагманских проектов России в Египте, поскольку они действуют в том числе и против российских компаний, участвующих в строительстве АЭС "Эль-Дабаа. Тем не менее, строительство идет строго по графику, даже иногда с опережением этих сроков", - сообщил Борисенко.
АЭС "Эль-Дабаа" расположена в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям к эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа". Для "Росатома" это первая стройка АЭС в Африке.
В 2022 году началось строительство энергоблоков №1 и №2 АЭС "Эль-Дабаа", причем заливки первого бетона там прошли с разницей в четыре месяца - это рекорд для мировой атомной промышленности. В 2023 году стартовало сооружение третьего энергоблока, в январе 2024-го начали возводить четвертый блок.
