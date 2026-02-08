Посол в Египте рассказал о ходе строительства АЭС "Эль-Дабаа"

КАИР, 8 фев - РИА Новости, Рустам Имаев. Санкции Запада не повлияли на график строительства первой египетской атомной электростанции "Эль-Дабаа", в котором участвует российская госкорпорация "Росатом", заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко.

В 2022 году началось строительство энергоблоков №1 и №2 АЭС "Эль-Дабаа", причем заливки первого бетона там прошли с разницей в четыре месяца - это рекорд для мировой атомной промышленности. В 2023 году стартовало сооружение третьего энергоблока, в январе 2024-го начали возводить четвертый блок.