Российский посол назвал условие для увеличения турпотока в Египет

КАИР, 8 фев - РИА Новости, Рустам Имаев. Туристический поток из России в Египет еще больше увеличится, если решится проблема нехватки самолетов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко.

"Сдерживающим фактором остается нехватка самолетного парка. Если удастся преодолеть эту проблему, то я думаю, что турпоток увеличится еще больше", - сказал Борисенко.

Говоря о ситуации с задержками вылетов некоторых египетских авиакомпаний в Россию, дипломат акцентировал внимание на том, что российские авиационные власти указывают этим авиаперевозчикам на то, что необходимо принять исчерпывающие меры для того, чтобы избегать подобных ситуаций.