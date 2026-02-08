Рейтинг@Mail.ru
Российский посол назвал условие для увеличения турпотока в Египет
Туризм
 
09:55 08.02.2026
Российский посол назвал условие для увеличения турпотока в Египет
Российский посол назвал условие для увеличения турпотока в Египет - РИА Новости, 08.02.2026
Российский посол назвал условие для увеличения турпотока в Египет
Туристический поток из России в Египет еще больше увеличится, если решится проблема нехватки самолетов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий... РИА Новости, 08.02.2026
туризм
россия
египет
каир (город)
георгий борисенко
шериф фатхи
россия
египет
каир (город)
россия, египет, каир (город), георгий борисенко, шериф фатхи
Туризм, Россия, Египет, Каир (город), Георгий Борисенко, Шериф Фатхи
Российский посол назвал условие для увеличения турпотока в Египет

Борисенко: турпоток из РФ в Египет вырастет после решения проблемы с самолетами

КАИР, 8 фев - РИА Новости, Рустам Имаев. Туристический поток из России в Египет еще больше увеличится, если решится проблема нехватки самолетов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко.
По данным российской дипмиссии, в 2025 году Египет посетили свыше 1,6 миллиона туристов из России. Министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи сообщал РИА Новости, что в минувшем году страну посетили около двух миллионов россиян.
«
"Сдерживающим фактором остается нехватка самолетного парка. Если удастся преодолеть эту проблему, то я думаю, что турпоток увеличится еще больше", - сказал Борисенко.
Говоря о ситуации с задержками вылетов некоторых египетских авиакомпаний в Россию, дипломат акцентировал внимание на том, что российские авиационные власти указывают этим авиаперевозчикам на то, что необходимо принять исчерпывающие меры для того, чтобы избегать подобных ситуаций.
Отдых в Египте
В Египте откроют мобильные клиники для российских туристов
3 сентября 2025, 15:20
 
ТуризмРоссияЕгипетКаир (город)Георгий БорисенкоШериф Фатхи
 
 
