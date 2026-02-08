https://ria.ru/20260208/egipet-2072977380.html
Российский посол назвал условие для увеличения турпотока в Египет
Туристический поток из России в Египет еще больше увеличится, если решится проблема нехватки самолетов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T09:55:00+03:00
Борисенко: турпоток из РФ в Египет вырастет после решения проблемы с самолетами
КАИР, 8 фев - РИА Новости, Рустам Имаев. Туристический поток из России в Египет еще больше увеличится, если решится проблема нехватки самолетов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко.
По данным российской дипмиссии, в 2025 году Египет
посетили свыше 1,6 миллиона туристов из России
. Министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи
сообщал РИА Новости, что в минувшем году страну посетили около двух миллионов россиян.
«
"Сдерживающим фактором остается нехватка самолетного парка. Если удастся преодолеть эту проблему, то я думаю, что турпоток увеличится еще больше", - сказал Борисенко.
Говоря о ситуации с задержками вылетов некоторых египетских авиакомпаний в Россию, дипломат акцентировал внимание на том, что российские авиационные власти указывают этим авиаперевозчикам на то, что необходимо принять исчерпывающие меры для того, чтобы избегать подобных ситуаций.