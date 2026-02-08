https://ria.ru/20260208/efimov-2072796407.html
Ефимов: почти 19 га реорганизуют в центре Москвы по проектам КРТ
Ефимов: почти 19 га реорганизуют в центре Москвы по проектам КРТ
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Редевелопмент почти 19 гектаров в пяти районах в центре Москвы пройдет по семи проектам комплексного развития территорий, опубликованным в 2025 году, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Отведенные для реорганизации площадки расположены в районах Басманный, Красносельский, Пресненский, Мещанский и Хамовники поблизости от станций метро и МЦД. Запланированные к реализации проекты КРТ помогут создать там свыше 25,4 тысячи рабочих мест.
"В прошлом году было опубликовано семь проектов комплексного развития территорий, предусматривающих реорганизацию около 18,8 гектара земли в центре столицы. В результате в пяти районах Центрального административного округа построят свыше 773,4 тысячи квадратных метров недвижимости, в том числе школу и физкультурно-оздоровительный комплекс", – приводит слова Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.
Более 604 тысяч "квадратов" недвижимости придется на общественно-деловые объекты, добавил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. В частности, в Шмитовском проезде в рамках развития "Большого Сити" в Пресненском районе возведут крупный административно-деловой центр и многоуровневый паркинг на 200 тысяч квадратных метров, что будет способствовать появлению примерно 15,3 тысячи рабочих мест.
На сегодня в Москве на разных стадиях подготовки и выполнения находится всего около 400 проектов КРТ суммарной площадью приблизительно 4,5 тысячи гектаров. Программа подразумевает формирование комфортных городских пространств в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках.