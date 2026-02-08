В Оренбуржье четыре человека погибли в ДТП с легковушкой и зерновозом

© Фото : ГУ МЧС России по Оренбургской области/ВКонтакте Последствия столкновения легкового автомобиля с грузовым зерновозом в Новосергиевском районе Оренбургской области. 8 февраля 2026 © Фото : ГУ МЧС России по Оренбургской области/ВКонтакте Последствия столкновения легкового автомобиля с грузовым зерновозом в Новосергиевском районе Оренбургской области. 8 февраля 2026