В Оренбуржье четыре человека погибли в ДТП с легковушкой и зерновозом
18:23 08.02.2026
В Оренбуржье четыре человека погибли в ДТП с легковушкой и зерновозом
В Оренбуржье четыре человека погибли в ДТП с легковушкой и зерновозом
происшествия
новосергиевский район
оренбургская область
новосергиевский район
оренбургская область
происшествия, новосергиевский район, оренбургская область
Происшествия, Новосергиевский район, Оренбургская область
В Оренбуржье четыре человека погибли в ДТП с легковушкой и зерновозом

Последствия столкновения легкового автомобиля с грузовым зерновозом в Новосергиевском районе Оренбургской области. 8 февраля 2026
© Фото : ГУ МЧС России по Оренбургской области/ВКонтакте
Последствия столкновения легкового автомобиля с грузовым зерновозом в Новосергиевском районе Оренбургской области. 8 февраля 2026
УФА, 8 фев — РИА Новости. В Оренбургской области при столкновении легкового автомобиля с грузовым зерновозом погибли четыре человека, сообщила региональная полиция.
"В результате ДТП четыре человека скончались на месте от полученных травм", — говорится в сообщении ведомства.
Авария произошла в Новосергиевском районе, там работают сотрудники полиции и других экстренных служб.
