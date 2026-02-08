https://ria.ru/20260208/dtp-2073049520.html
В Оренбуржье четыре человека погибли в ДТП с легковушкой и зерновозом
В Оренбургской области при столкновении легкового автомобиля с грузовым зерновозом погибли четыре человека, сообщила региональная полиция. РИА Новости, 08.02.2026
В Оренбуржье четыре человека погибли в ДТП с легковушкой и зерновозом
