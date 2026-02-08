https://ria.ru/20260208/dtp-2073001247.html
В Туве шестилетний мальчик сел за руль отцовской машины и устроил ДТП
В Туве шестилетний мальчик сел за руль отцовской машины и устроил ДТП - РИА Новости, 08.02.2026
В Туве шестилетний мальчик сел за руль отцовской машины и устроил ДТП
Шестилетний мальчик в Кызыле сел за руль машины отца, пока тот вышел в магазин, и врезался в "Chery Тiggo", сообщает МВД Тувы. РИА Новости, 08.02.2026
В Туве шестилетний мальчик сел за руль отцовской машины и устроил ДТП
В Кызыле шестилетний мальчик сел за руль отцовской машины и врезался в иномарку
КРАСНОЯРСК, 8 фев - РИА Новости. Шестилетний мальчик в Кызыле сел за руль машины отца, пока тот вышел в магазин, и врезался в "Chery Тiggo", сообщает МВД Тувы.
По его данным, ДТП произошло в воскресенье днем.
По предварительным данным установлено, что отец, оставив сына в припаркованном автомобиле "Toyota Camry", зашел в магазин.
«
"Пока мужчина отсутствовал, мальчик, сев на место водителя, выехал на дорогу, предназначенную для движения во встречном направлении, и врезался в автомобиль "Chery Тiggo", - говорится в сообщении.
В результате автоаварии никто не пострадал.