12:58 08.02.2026 (обновлено: 15:23 08.02.2026)
В Туве шестилетний мальчик сел за руль отцовской машины и устроил ДТП
Шестилетний мальчик в Кызыле сел за руль машины отца, пока тот вышел в магазин, и врезался в "Chery Тiggo", сообщает МВД Тувы. РИА Новости, 08.02.2026
В Кызыле ребенок сел за руль отцовской машины и врезался в иномарку
Шестилетний мальчик в Кызыле сел за руль машины отца, пока тот вышел в магазин, и врезался в "Chery Тiggo", сообщает МВД Тувы. По его данным, ДТП произошло в воскресенье днем. По предварительным данным установлено, что отец, оставив сына в припаркованном автомобиле "Toyota Camry", зашел в магазин.
КРАСНОЯРСК, 8 фев - РИА Новости. Шестилетний мальчик в Кызыле сел за руль машины отца, пока тот вышел в магазин, и врезался в "Chery Тiggo", сообщает МВД Тувы.
По его данным, ДТП произошло в воскресенье днем.
По предварительным данным установлено, что отец, оставив сына в припаркованном автомобиле "Toyota Camry", зашел в магазин.
«

"Пока мужчина отсутствовал, мальчик, сев на место водителя, выехал на дорогу, предназначенную для движения во встречном направлении, и врезался в автомобиль "Chery Тiggo", - говорится в сообщении.

В результате автоаварии никто не пострадал.
Заголовок открываемого материала