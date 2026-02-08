https://ria.ru/20260208/dron-2073048439.html
В Брянской области сотрудник "Мираторга" пострадал при атаке дронов
В Брянской области сотрудник "Мираторга" пострадал при атаке дронов - РИА Новости, 08.02.2026
В Брянской области сотрудник "Мираторга" пострадал при атаке дронов
БПЛА атаковали территорию АПХ "Мираторг" в селе Крапивна Брянской области, ранен сотрудник предприятия, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T18:21:00+03:00
2026-02-08T18:21:00+03:00
2026-02-08T18:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз
В Брянской области сотрудник "Мираторга" пострадал при атаке дронов
В Брянской области сотрудник "Мираторга" пострадал при атаке дронов ВСУ