В Калужской области отразили ночную атаку беспилотников
В Калужской области отразили ночную атаку беспилотников - РИА Новости, 08.02.2026
В Калужской области отразили ночную атаку беспилотников
При ночной атаке БПЛА в Калужской области никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 08.02.2026
В Калужской области отразили ночную атаку беспилотников
За ночь над Калужской областью сбили четыре беспилотника