В Германии хотят выступить за пересмотр отношений с США, пишут СМИ
16:29 08.02.2026
В Германии хотят выступить за пересмотр отношений с США, пишут СМИ
В Германии хотят выступить за пересмотр отношений с США, пишут СМИ
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) намерена выступить за то, чтобы ФРГ и Европейский союз пересмотрели свои отношения с США в пользу евроцентризма на РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T16:29:00+03:00
2026-02-08T16:29:00+03:00
сша, в мире, германия, дональд трамп, евросоюз, европа
США, В мире, Германия, Дональд Трамп, Евросоюз, Европа
В Германии хотят выступить за пересмотр отношений с США, пишут СМИ

DPA: социал-демократы ФРГ намерены выступить за пересмотр отношений с США

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) намерена выступить за то, чтобы ФРГ и Европейский союз пересмотрели свои отношения с США в пользу евроцентризма на фоне ненадежности политического курса американского президента Дональда Трампа, сообщает агентство DPA.
"С точки зрения СДПГ, Германия и ЕС должны заново выстроить свои отношения с США. Политика президента Дональда Трампа вызывает сомнения в надёжности правительства США как международного партнёра и союзника", — пишет новостное агентство со ссылкой на документ, который в воскресенье был внесен на рассмотрение партийному руководству.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
В Германии поразились дерзкому заявлению Мерца о Путине
Вчера, 09:03
Отмечается, что с момента последнего утверждения внешнеполитического курса партии в декабре 2023 года геополитическая ситуация изменилась.
"Если при администрации Байдена отношения с США ещё основывались на глубоком общем ценностном фундаменте, то стиль правления Дональда Трампа вызывает сомнения в этой надёжности. Трансатлантические отношения больше не являются чем-то само собой разумеющимся", — говорится в документе.
Председатель партии Ларс Клингбайль подчеркнул в комментарии DPA, что заметный отход администрации США при Дональде Трампе от союзов и альянсов уже является данностью. По словам лидера партии и вице-канцлера страны, Европа должна, с одной стороны, и далее предлагать своё партнёрство, а с другой — опираться на собственную силу.
"Мы продвигаемся в этом направлении вместе с Францией и другими странами Европы. Я хочу видеть Европу политически и экономически сильной, привлекательным центром и надёжным партнёром для других государств и регионов", - добавил он.
Клингбайль, в частности, продвигает принцип Buy European ("покупай европейское"), согласно которому предпочтение в будущем будет даваться европейским товарам в том числе в сфере оборонной промышленности.
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
В Германии оценили последствия зависимости от американского СПГ
7 февраля, 18:29
 
СШАВ миреГерманияДональд ТрампЕвросоюзЕвропа
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
