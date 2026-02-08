В Германии хотят выступить за пересмотр отношений с США, пишут СМИ

Отмечается, что с момента последнего утверждения внешнеполитического курса партии в декабре 2023 года геополитическая ситуация изменилась.

"Если при администрации Байдена отношения с США ещё основывались на глубоком общем ценностном фундаменте, то стиль правления Дональда Трампа вызывает сомнения в этой надёжности. Трансатлантические отношения больше не являются чем-то само собой разумеющимся", — говорится в документе.