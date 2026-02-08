Подмосковному Долгопрудному присвоили статус наукограда

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Правительство присвоило статус наукограда подмосковному городу Долгопрудному, сообщили в кабмине.

"Одному из крупнейших центров развития науки и современных технологий – подмосковному городу Долгопрудному – присвоен статус наукограда РФ. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении

Отмечается, что новый статус позволит Долгопрудному получать федеральное финансирование на обеспечение работы и модернизацию научно-производственных комплексов, а также на реализацию стратегии социально-экономического развития города.

« "Средства будут выделяться в рамках федерального проекта "Поддержка наукоградов", который является частью госпрограммы "Научно-технологическое развитие РФ", - подчеркнули в пресс-службе правительства.

Кроме того, согласно действующему законодательству статус наукограда присваивается на 15 лет, поэтому принятое решение будет действовать до 2041 года.

В Долгопрудном располагается Национальный исследовательский университет "Московский физико-технический институт".