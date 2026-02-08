https://ria.ru/20260208/dolgoprudnyy-2072979873.html
Подмосковному Долгопрудному присвоили статус наукограда
Подмосковному Долгопрудному присвоили статус наукограда - РИА Новости, 08.02.2026
Подмосковному Долгопрудному присвоили статус наукограда
Правительство присвоило статус наукограда подмосковному городу Долгопрудному, сообщили в кабмине. РИА Новости, 08.02.2026
Подмосковному Долгопрудному присвоили статус наукограда
Подмосковный Долгопрудный получил статус наукограда
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Правительство присвоило статус наукограда подмосковному городу Долгопрудному, сообщили в кабмине.
"Одному из крупнейших центров развития науки и современных технологий – подмосковному городу Долгопрудному – присвоен статус наукограда РФ. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении
Отмечается, что новый статус позволит Долгопрудному получать федеральное финансирование на обеспечение работы и модернизацию научно-производственных комплексов, а также на реализацию стратегии социально-экономического развития города.
"Средства будут выделяться в рамках федерального проекта "Поддержка наукоградов", который является частью госпрограммы "Научно-технологическое развитие РФ", - подчеркнули в пресс-службе правительства.
Кроме того, согласно действующему законодательству статус наукограда присваивается на 15 лет, поэтому принятое решение будет действовать до 2041 года.
В Долгопрудном располагается Национальный исследовательский университет "Московский физико-технический институт".
В мае 2025 года по инициативе МФТИ правительство утвердило решение о создании инновационного научно-технологического центра "Долина Физтеха". Основными направлениями его деятельности станут разработки в сфере микроэлектроники, развитие квантовых, биомедицинских, телекоммуникационных и аэрокосмических технологий, а также исследования в области искусственного интеллекта, робототехники и беспилотного транспорта.