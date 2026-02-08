https://ria.ru/20260208/dnr-2072998247.html
Более 200 атак дронов ВСУ сорвали в ДНР за неделю
В ДНР сорвали 205 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T12:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
