Рейтинг@Mail.ru
Более 200 атак дронов ВСУ сорвали в ДНР за неделю - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:33 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/dnr-2072998247.html
Более 200 атак дронов ВСУ сорвали в ДНР за неделю
Более 200 атак дронов ВСУ сорвали в ДНР за неделю - РИА Новости, 08.02.2026
Более 200 атак дронов ВСУ сорвали в ДНР за неделю
В ДНР сорвали 205 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T12:33:00+03:00
2026-02-08T12:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289859_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_1a1d0ab107b0ef44bc15d42be103a124.jpg
https://ria.ru/20260208/sidorovka-2072997332.html
донецкая народная республика
горловка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289859_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_1691ca468562082a43a68310a5e39be4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, горловка, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, Россия
Более 200 атак дронов ВСУ сорвали в ДНР за неделю

В ДНР за неделю предотвратили 205 атак украинских БПЛА

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПункт воздушного наблюдения
Пункт воздушного наблюдения - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пункт воздушного наблюдения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. В ДНР сорвали 205 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращены 205 террористических атак со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидированы 174 беспилотника, над Горловкой - 31", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что среди подавленных вражеских дронов были два беспилотника "Баба-Яга", которые использовали в качестве "маток" для доставки малых ударных БПЛА к оживленной трассе Донецк-Горловка.
Также в Горловке был перехвачен рой дронов с самодельными взрывными устройствами на базе кумулятивных гранатометных выстрелов.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Российская армия установила контроль над Сидоровкой в Сумской области
Вчера, 12:30
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаГорловкаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала