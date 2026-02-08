Рейтинг@Mail.ru
Каналы дипломатической связи Москвы и Лондона открыты, заявил посол - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:44 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/diplomatiya-2072953181.html
Каналы дипломатической связи Москвы и Лондона открыты, заявил посол
Каналы дипломатической связи Москвы и Лондона открыты, заявил посол - РИА Новости, 08.02.2026
Каналы дипломатической связи Москвы и Лондона открыты, заявил посол
Каналы дипломатической связи Москвы с Лондоном на случай экстренных ситуаций остаются открытыми, заявил в интервью РИА Новости, приуроченном ко Дню... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T02:44:00+03:00
2026-02-08T02:44:00+03:00
в мире
лондон
москва
россия
андрей келин
форин-офис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018822130_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7d7e0836129fd79f9fe89eac6396a438.jpg
https://ria.ru/20260206/kelin-2072734233.html
https://ria.ru/20260205/otnosheniya-2072386120.html
лондон
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018822130_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_f835af029c8f209bf84acb870fccae82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лондон, москва, россия, андрей келин, форин-офис
В мире, Лондон, Москва, Россия, Андрей Келин, Форин-офис
Каналы дипломатической связи Москвы и Лондона открыты, заявил посол

РИА Новости: Келин рассказал, что каналы связи Москвы и Лондона открыты

© Фото : Посольство РФ в ВеликобританииПосол России в Великобритании Андрей Келин
Посол России в Великобритании Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Фото : Посольство РФ в Великобритании
Посол России в Великобритании Андрей Келин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 8 фев - РИА Новости. Каналы дипломатической связи Москвы с Лондоном на случай экстренных ситуаций остаются открытыми, заявил в интервью РИА Новости, приуроченном ко Дню дипломатического работника, посол России в Великобритании Андрей Келин.
"Дипломатические отношения между нашими странами сохраняются. В Лондоне все-таки понимают, что полностью заблокировать работу посольства означает риск необратимой деградации вплоть до разрыва дипотношений… Каналы связи остаются открытыми. И для экстренных ситуаций, и на случай, если политики в Лондоне одумаются. В конце концов, в этом – одна из важнейших задач нашей службы", - сказал Келин.
Посол России в Великобритании Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Британцы придали ситуации с Гренландией антироссийский тон, заявил Келин
6 февраля, 16:39
Отмечая сохранившиеся виды дипломатического взаимодействия, Келин отметил, что в Лондоне проводятся встречи с руководящими сотрудниками Форин-офиса, а руководство британского посольства в Москве посещает МИД России.
"Назвать продуктивным этот диалог, пожалуй, нельзя. В таких контактах британцы твердо следуют официальной позиции", - добавил он.
Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Посол России в Британии заявил о кризисе в отношениях Москвы и Лондона
5 февраля, 10:21
 
В миреЛондонМоскваРоссияАндрей КелинФорин-офис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала