Каналы дипломатической связи Москвы и Лондона открыты, заявил посол

ЛОНДОН, 8 фев - РИА Новости. Каналы дипломатической связи Москвы с Лондоном на случай экстренных ситуаций остаются открытыми, заявил в интервью РИА Новости, приуроченном ко Дню дипломатического работника, посол России в Великобритании Андрей Келин.
"Дипломатические отношения между нашими странами сохраняются. В Лондоне все-таки понимают, что полностью заблокировать работу посольства означает риск необратимой деградации вплоть до разрыва дипотношений… Каналы связи остаются открытыми. И для экстренных ситуаций, и на случай, если политики в Лондоне одумаются. В конце концов, в этом – одна из важнейших задач нашей службы", - сказал Келин.
Отмечая сохранившиеся виды дипломатического взаимодействия, Келин отметил, что в Лондоне проводятся встречи с руководящими сотрудниками Форин-офиса, а руководство британского посольства в Москве посещает МИД России.
"Назвать продуктивным этот диалог, пожалуй, нельзя. В таких контактах британцы твердо следуют официальной позиции", - добавил он.