Беженка рассказала, как украинские власти обращались с жителями Димитрова
И.о. главы украинской городской военной администрации города Димитров Юрий Третьяк перед выездом из города перестал общаться с местными жителями, назвав их... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T09:19:00+03:00
2026-02-08T09:19:00+03:00
2026-02-08T09:19:00+03:00
в мире
димитров
россия
донецкая народная республика
РИА Новости: и.о. главы Димитрова Третьяк называл жителей города смертниками