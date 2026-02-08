Рейтинг@Mail.ru
Беженка рассказала, как украинские власти обращались с жителями Димитрова - РИА Новости, 08.02.2026
09:19 08.02.2026
Беженка рассказала, как украинские власти обращались с жителями Димитрова
Беженка рассказала, как украинские власти обращались с жителями Димитрова
в мире, димитров, россия, донецкая народная республика
В мире, Димитров, Россия, Донецкая Народная Республика
Беженка рассказала, как украинские власти обращались с жителями Димитрова

ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. И.о. главы украинской городской военной администрации города Димитров Юрий Третьяк перед выездом из города перестал общаться с местными жителями, назвав их смертниками, сообщила РИА Новости беженка из населённого пункта Ирина Щербина.
"Нам ни гуманитарку, ни воду, нам ничего не поставляли… На "40-м квартале" приезжал исполняющий обязанности главы города Третьяк. Люди спрашивали: "Скоро это закончится или нет?". Он сказал: "Со смертниками я не разговариваю". И уехал", - сказала беженка.
Она добавила, что справиться с проблемой запаса воды и еды помогли горожане с автомобилем, которые возили жителей окраин за продуктами.
Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" 27 декабря доложили президенту России Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР.
