Беженка рассказала, как украинские власти обращались с жителями Димитрова

"Нам ни гуманитарку, ни воду, нам ничего не поставляли… На "40-м квартале" приезжал исполняющий обязанности главы города Третьяк. Люди спрашивали: "Скоро это закончится или нет?". Он сказал: "Со смертниками я не разговариваю". И уехал", - сказала беженка.