00:58 08.02.2026
Тело одного из детей, провалившихся под лед в Брянске 20 января, обнаружено в реке Десна, сообщили в ГСУ СК по региону. РИА Новости, 08.02.2026
происшествия
брянск
брянская область
бежицкий район
следственный комитет россии (ск рф)
Дарья Буймова
Дарья Буймова
происшествия, брянск, брянская область, бежицкий район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Брянск, Брянская область, Бежицкий район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Брянске нашли тело одного из провалившихся под лед детей

В реке Десна спустя три недели нашли тело одного из провалившихся под лед детей

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Тело одного из детей, провалившихся под лед в Брянске 20 января, обнаружено в реке Десна, сообщили в ГСУ СК по региону.
"Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области сообщают об обнаружении в реке Десна тела одного из малолетних детей, провалившихся 20 января 2026 года под лед", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Житель Махачкалы спас двух детей, провалившихся под лед
23 января, 00:47
Отмечается, что следователем назначены судебные экспертизы для установления обстоятельств произошедшего.
Администрация Брянска сообщила 20 января, что водолазы ищут провалившихся под лед детей на реке Десна в Бежицком районе города. По сообщениям очевидцев, два мальчика съезжали на ватрушке с крутого берега на лед и выскочили на полынью. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ). Власти назвали операцию по поиску детей беспрецедентной по масштабам.
Патриаршие пруды в Москве. - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Ответственность и расчет. Как вести себя на льду
3 февраля, 10:00
 
ПроисшествияБрянскБрянская областьБежицкий районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
