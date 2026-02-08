В Брянске нашли тело одного из провалившихся под лед детей

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Тело одного из детей, провалившихся под лед в Брянске 20 января, обнаружено в реке Десна, сообщили в ГСУ СК по региону.
"Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области сообщают об обнаружении в реке Десна тела одного из малолетних детей, провалившихся 20 января 2026 года под лед", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Отмечается, что следователем назначены судебные экспертизы для установления обстоятельств произошедшего.
Администрация Брянска сообщила 20 января, что водолазы ищут провалившихся под лед детей на реке Десна в Бежицком районе города. По сообщениям очевидцев, два мальчика съезжали на ватрушке с крутого берега на лед и выскочили на полынью. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ). Власти назвали операцию по поиску детей беспрецедентной по масштабам.
