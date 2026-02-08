Рейтинг@Mail.ru
Премьер Чехии выступил за запрет соцсетей для детей до 15 лет - РИА Новости, 08.02.2026
19:04 08.02.2026
Премьер Чехии выступил за запрет соцсетей для детей до 15 лет
Премьер Чехии выступил за запрет соцсетей для детей до 15 лет
Чешский премьер Андрей Бабиш заявил в воскресенье, что поддерживает намерение ряда стран запретить доступ к соцсетям детям в возрасте до 15 лет. РИА Новости, 08.02.2026
в мире, франция, австралия, чехия, андрей бабиш, facebook
В мире, Франция, Австралия, Чехия, Андрей Бабиш, Facebook
Премьер Чехии выступил за запрет соцсетей для детей до 15 лет

Бабиш: соцсети вредны для детей младше 15 лет, их стоит запретить

© iStock.com / MarizzaДевочка со смартфоном
Девочка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© iStock.com / Marizza
Девочка со смартфоном. Архивное фото
ПРАГА, 8 фев - РИА Новости. Чешский премьер Андрей Бабиш заявил в воскресенье, что поддерживает намерение ряда стран запретить доступ к соцсетям детям в возрасте до 15 лет.
"Читаю сообщения в СМИ о том, что, например, во Франции хотят запретить использование соцсетей детьми в возрасте до 15 лет. Мои знакомые специалисты считают, что это (соцсети – ред.) вредно для детей, страшно вредно. Я – за (запрет – ред.). Необходимо собрать экспертов, пусть они обсудят этот вопрос и дадут свои рекомендации. Мы должны защищать наших детей", - заявил Бабиш в видеосюжете на своей странице в соцсети Facebook *.
В последнее время все больше стран стремятся ограничить влияние соцсетей на подрастающее поколение. Правительство Австралии с 10 декабря 2025 года ввело запрет на использование стриминговой платформы Twitch для лиц младше 16 лет. Аналогичные ограничения будут введены в Австралии и в отношении других крупных соцсетей. О подобных планах со стороны властей заявляли также в Дании, Испании, Греции, Турции, Франции и Великобритании.

*Запрещенная в России экстремистская организация
Дуров назвал самых ярых сторонников запрета соцсетей для подростков
Вчера, 11:37
 
