https://ria.ru/20260208/bukovel-2073022526.html
На украинском курорте из-за перепадов напряжения загорелся подъемник
На украинском курорте из-за перепадов напряжения загорелся подъемник - РИА Новости, 08.02.2026
На украинском курорте из-за перепадов напряжения загорелся подъемник
Подъемник загорелся из-за перепадов напряжения на известном украинском горнолыжном курорте Буковель, где в субботу случился блэкаут, сообщило украинское издание РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T15:52:00+03:00
2026-02-08T15:52:00+03:00
2026-02-08T16:06:00+03:00
в мире
украина
ивано-франковская область
укрэнерго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766567336_0:214:2047:1365_1920x0_80_0_0_a0e673befc3b92cdeed94afe1b1b994f.jpg
https://ria.ru/20260207/ukraina-2072937116.html
https://ria.ru/20260207/ukraina-2072890273.html
украина
ивано-франковская область
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766567336_227:0:2047:1365_1920x0_80_0_0_9fec52eb916a6dc2e42d117cc536c7cf.jpg
в мире, украина, ивано-франковская область, укрэнерго
В мире, Украина, Ивано-Франковская область, Укрэнерго
На украинском курорте из-за перепадов напряжения загорелся подъемник
Подъемник загорелся из-за перепадов напряжения на горнолыжном курорте Буковель
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Подъемник загорелся из-за перепадов напряжения на известном украинском горнолыжном курорте Буковель, где в субботу случился блэкаут, сообщило украинское издание Times of Ukraine.
В субботу украинские СМИ сообщили, что в Буковеле в Ивано-Франковской области
на западе Украины
, где в последнее время наблюдается наплыв туристов из-за энергетического кризиса во многих городах Украины, случился полный блэкаут. По данным СМИ, в Буковеле "погасло все".
"Загорелись подъемники в Буковеле. Вероятно из-за отключений света и перепадов напряжения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Издание публикует видео задымления на одной из станций подъемника. Несмотря на клубы дыма, механизм продолжает работу, хоть и без пассажиров.
В субботу мэр города Бурштын в Ивано-Франковской области Василий Андриешин сообщал, что жители населенного пункта остались без тепла и воды после остановки Бурштынской теплоэлектростанции (ТЭС).
Ранее в национальной энергетической компании "Укрэнерго
" сообщили, что все АЭС на подконтрольной Украине территории были вынуждены остановить генерацию электроэнергии. Также был существенно увеличен дефицит мощности в энергосистеме Украины, что вызвало увеличение продолжительности почасовых отключений электроэнергии во всех регионах страны.