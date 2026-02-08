Рейтинг@Mail.ru
На украинском курорте из-за перепадов напряжения загорелся подъемник - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 08.02.2026 (обновлено: 16:06 08.02.2026)
https://ria.ru/20260208/bukovel-2073022526.html
На украинском курорте из-за перепадов напряжения загорелся подъемник
На украинском курорте из-за перепадов напряжения загорелся подъемник - РИА Новости, 08.02.2026
На украинском курорте из-за перепадов напряжения загорелся подъемник
Подъемник загорелся из-за перепадов напряжения на известном украинском горнолыжном курорте Буковель, где в субботу случился блэкаут, сообщило украинское издание РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T15:52:00+03:00
2026-02-08T16:06:00+03:00
в мире
украина
ивано-франковская область
укрэнерго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766567336_0:214:2047:1365_1920x0_80_0_0_a0e673befc3b92cdeed94afe1b1b994f.jpg
https://ria.ru/20260207/ukraina-2072937116.html
https://ria.ru/20260207/ukraina-2072890273.html
украина
ивано-франковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766567336_227:0:2047:1365_1920x0_80_0_0_9fec52eb916a6dc2e42d117cc536c7cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, ивано-франковская область, укрэнерго
В мире, Украина, Ивано-Франковская область, Укрэнерго
На украинском курорте из-за перепадов напряжения загорелся подъемник

Подъемник загорелся из-за перепадов напряжения на горнолыжном курорте Буковель

CC BY 2.0 / Oleksii Leonov / BukovelГорнолыжный курорт Буковель
Горнолыжный курорт Буковель - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
CC BY 2.0 / Oleksii Leonov / Bukovel
Горнолыжный курорт Буковель. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Подъемник загорелся из-за перепадов напряжения на известном украинском горнолыжном курорте Буковель, где в субботу случился блэкаут, сообщило украинское издание Times of Ukraine.
В субботу украинские СМИ сообщили, что в Буковеле в Ивано-Франковской области на западе Украины, где в последнее время наблюдается наплыв туристов из-за энергетического кризиса во многих городах Украины, случился полный блэкаут. По данным СМИ, в Буковеле "погасло все".
Площадь Независимости в Киеве во время отключения света - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
На Украине сообщили о потере значительной части доступной электроэнергии
7 февраля, 21:34
"Загорелись подъемники в Буковеле. Вероятно из-за отключений света и перепадов напряжения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Издание публикует видео задымления на одной из станций подъемника. Несмотря на клубы дыма, механизм продолжает работу, хоть и без пассажиров.
В субботу мэр города Бурштын в Ивано-Франковской области Василий Андриешин сообщал, что жители населенного пункта остались без тепла и воды после остановки Бурштынской теплоэлектростанции (ТЭС).
Ранее в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что все АЭС на подконтрольной Украине территории были вынуждены остановить генерацию электроэнергии. Также был существенно увеличен дефицит мощности в энергосистеме Украины, что вызвало увеличение продолжительности почасовых отключений электроэнергии во всех регионах страны.
Заснеженные опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
На подконтрольных Киеву АЭС остановили генерацию электроэнергии
7 февраля, 14:29
 
В миреУкраинаИвано-Франковская областьУкрэнерго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала