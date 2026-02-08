На украинском курорте из-за перепадов напряжения загорелся подъемник

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Подъемник загорелся из-за перепадов напряжения на известном украинском горнолыжном курорте Буковель, где в субботу случился блэкаут, сообщило украинское издание Times of Ukraine.

В субботу украинские СМИ сообщили, что в Буковеле в Ивано-Франковской области на западе Украины , где в последнее время наблюдается наплыв туристов из-за энергетического кризиса во многих городах Украины, случился полный блэкаут. По данным СМИ, в Буковеле "погасло все".

"Загорелись подъемники в Буковеле. Вероятно из-за отключений света и перепадов напряжения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Издание публикует видео задымления на одной из станций подъемника. Несмотря на клубы дыма, механизм продолжает работу, хоть и без пассажиров.

В субботу мэр города Бурштын в Ивано-Франковской области Василий Андриешин сообщал, что жители населенного пункта остались без тепла и воды после остановки Бурштынской теплоэлектростанции (ТЭС).