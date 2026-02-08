https://ria.ru/20260208/bryansk-2073000586.html
В Брянской области при атаке ВСУ пострадало здание администрации
В Брянской области при атаке ВСУ пострадало здание администрации
В Брянской области при атаке ВСУ пострадало здание администрации
Здание администрации Выгоничского района Брянской области, где находится территориальная избирательная комиссия, серьезно пострадало от атаки ВСУ, сообщили в... РИА Новости, 08.02.2026
В Брянской области при атаке ВСУ пострадало здание администрации
ВСУ атаковали здание администрации Выгоничского района Брянской области