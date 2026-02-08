Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области при атаке ВСУ пострадало здание администрации - РИА Новости, 08.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:53 08.02.2026
В Брянской области при атаке ВСУ пострадало здание администрации
В Брянской области при атаке ВСУ пострадало здание администрации - РИА Новости, 08.02.2026
В Брянской области при атаке ВСУ пострадало здание администрации
Здание администрации Выгоничского района Брянской области, где находится территориальная избирательная комиссия, серьезно пострадало от атаки ВСУ, сообщили в... РИА Новости, 08.02.2026
специальная военная операция на украине
брянская область
выгоничский район
россия
александр богомаз
вооруженные силы украины
брянская область
выгоничский район
россия
брянская область, выгоничский район, россия, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Выгоничский район, Россия, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В Брянской области при атаке ВСУ пострадало здание администрации

ВСУ атаковали здание администрации Выгоничского района Брянской области

© РИА Новости / Антон Вергун | Последствия обстрела
Последствия обстрела
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Здание администрации Выгоничского района Брянской области, где находится территориальная избирательная комиссия, серьезно пострадало от атаки ВСУ, сообщили в Центральной избирательной комиссии России.
В субботу губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ атаковали регион с применением ракет большой дальности "Нептун" и РСЗО HIMARS, ранены два мирных жителя.
"Украинские террористы нанесли ракетный удар по Брянской области. В результате атаки серьезные повреждения получило здание администрации Выгоничского района, где расположена территориальная избирательная комиссия", - сообщается в Telegram-канале ЦИК России.
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
ВС России поразили объекты ТЭК и инфраструктуры ВСУ
Вчера, 12:40
 
Специальная военная операция на Украине Брянская область Выгоничский район Россия Александр Богомаз Вооруженные силы Украины
 
 
