Рейтинг@Mail.ru
Тело ребенка, провалившегося под лед в Брянске, подняли из воды - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:44 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/brjansk-2072954758.html
Тело ребенка, провалившегося под лед в Брянске, подняли из воды
Тело ребенка, провалившегося под лед в Брянске, подняли из воды - РИА Новости, 08.02.2026
Тело ребенка, провалившегося под лед в Брянске, подняли из воды
Тело ребенка, провалившегося под лед в Брянске, подняли из воды, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T03:44:00+03:00
2026-02-08T03:44:00+03:00
происшествия
брянск
бежицкий район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069272128_0:75:1280:795_1920x0_80_0_0_8190a13d8b7ffe0546fe39677712e001.jpg
https://ria.ru/20260123/makhachkala-2069725760.html
брянск
бежицкий район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069272128_0:0:1124:843_1920x0_80_0_0_e4565d593688eab69983692b6a60efc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянск, бежицкий район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Брянск, Бежицкий район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Тело ребенка, провалившегося под лед в Брянске, подняли из воды

Тело провалившегося под лед в Брянске мальчика подняли из воды

© Фото : Брянский Следком/TelegramСотрудник СК России на месте гибели детей на реке Десна в Брянске
Сотрудник СК России на месте гибели детей на реке Десна в Брянске - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Фото : Брянский Следком/Telegram
Сотрудник СК России на месте гибели детей на реке Десна в Брянске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Тело ребенка, провалившегося под лед в Брянске, подняли из воды, сообщили в ГУ МЧС по региону.
"Звеном ПСО области из воды поднято тело девятилетнего ребенка", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Отмечается, что на месте происшествия продолжаются поиски второго мальчика.
Администрация Брянска сообщила 20 января, что водолазы ищут провалившихся под лед детей на реке Десна в Бежицком районе города. По сообщениям очевидцев, два мальчика съезжали на ватрушке с крутого берега на лед и выскочили на полынью. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ). Власти называли операцию по поиску детей беспрецедентной по масштабам.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Житель Махачкалы спас двух детей, провалившихся под лед
23 января, 00:47
 
ПроисшествияБрянскБежицкий районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала