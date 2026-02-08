https://ria.ru/20260208/brjansk-2072954758.html
Тело ребенка, провалившегося под лед в Брянске, подняли из воды
Тело ребенка, провалившегося под лед в Брянске, подняли из воды - РИА Новости, 08.02.2026
Тело ребенка, провалившегося под лед в Брянске, подняли из воды
Тело ребенка, провалившегося под лед в Брянске, подняли из воды, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 08.02.2026
Тело ребенка, провалившегося под лед в Брянске, подняли из воды
