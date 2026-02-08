ЛОНДОН, 8 фев - РИА Новости. Великобритания намерена запретить использование британских морских услуг для перевозки российского СПГ в третьи страны в конце 2026 года, заявил замглавы британского МИД Стивен Даути.

"В ноябре 2025 года я объявил о нашем намерении ввести запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа (СПГ), перекрыв доступ к сервисам Великобритании, которые облегчают этот экспорт по всему миру. Мера будет введена в этом году и вступит в силу в полном объеме в конце года", - говорится в письменном ответе Даути на запрос депутата Палаты общин Криса Лоу, опубликованном на сайте британского парламента.

В 2023 году Лондон ввел запрет на импорт российского СПГ в Великобританию.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.