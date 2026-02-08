Рейтинг@Mail.ru
В МИД Британии рассказали, когда запретят перевозку российского СПГ - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/britaniya-2073008715.html
В МИД Британии рассказали, когда запретят перевозку российского СПГ
В МИД Британии рассказали, когда запретят перевозку российского СПГ - РИА Новости, 08.02.2026
В МИД Британии рассказали, когда запретят перевозку российского СПГ
Великобритания намерена запретить использование британских морских услуг для перевозки российского СПГ в третьи страны в конце 2026 года, заявил замглавы... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T14:02:00+03:00
2026-02-08T14:02:00+03:00
в мире
россия
великобритания
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_0:199:2935:1850_1920x0_80_0_0_2d855da40f07e6be2f62e29857c4a7bc.jpg
https://ria.ru/20260206/london-2072715290.html
https://ria.ru/20260204/gaz-2072043225.html
россия
великобритания
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_782e4749370cc852df0cffc38248bb22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, великобритания, москва
В мире, Россия, Великобритания, Москва
В МИД Британии рассказали, когда запретят перевозку российского СПГ

Даути: Британия запретит услуги для перевозок российского СПГ в конце 2026 года

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 8 фев - РИА Новости. Великобритания намерена запретить использование британских морских услуг для перевозки российского СПГ в третьи страны в конце 2026 года, заявил замглавы британского МИД Стивен Даути.
"В ноябре 2025 года я объявил о нашем намерении ввести запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа (СПГ), перекрыв доступ к сервисам Великобритании, которые облегчают этот экспорт по всему миру. Мера будет введена в этом году и вступит в силу в полном объеме в конце года", - говорится в письменном ответе Даути на запрос депутата Палаты общин Криса Лоу, опубликованном на сайте британского парламента.
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Британия заинтересована в ослаблении России руками украинцев, заявил посол
6 февраля, 15:23
В 2023 году Лондон ввел запрет на импорт российского СПГ в Великобританию.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
В РФ, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
США и Британия хотят перехватить российский газ
4 февраля, 08:00
 
В миреРоссияВеликобританияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала