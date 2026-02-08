Рейтинг@Mail.ru
Российский посол назвал сохранение киевского режима приоритетом Лондона
08:28 08.02.2026
Российский посол назвал сохранение киевского режима приоритетом Лондона
Лондон и далее будет считать приоритетом удержание киевского режима "на плаву", в дальнейшем Москве надо исходить из этого, заявил в интервью РИА Новости посол...
Посол России в Великобритании Андрей Келин
ЛОНДОН, 8 фев - РИА Новости. Лондон и далее будет считать приоритетом удержание киевского режима "на плаву", в дальнейшем Москве надо исходить из этого, заявил в интервью РИА Новости посол России в Лондоне Андрей Келин.
"Удержание киевского режима "на плаву", его сохранение в неизменности будет и далее оставаться приоритетной задачей в плане сдерживания нашей страны... Из этого нам нужно исходить", - сказал Келин.
Он напомнил, что приверженность Лондона поддержке Украины в январе подтвердил британский вице-премьер Дэвид Лэмми во время визита в Киев по случаю первой годовщины подписания Соглашения о столетнем партнерстве между Лондоном и Киевом.
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Британские офицеры работают на Украине под прикрытием, заявил посол
