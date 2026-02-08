Посол России заявил, что речи о присоединении Колумбии к БРИКС не идет

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Посол России в Боготе Николай Тавдумадзе сообщил в интервью РИА Новости, что сегодня речи о присоединении Колумбии к БРИКС не идет.

"Речи о присоединении к работе объединения пока не ведется", - заявил он.

Дипломат уточнил, что эта тема не поднимается и кандидатами на предстоящих в Колумбии президентских и парламентских выборах.

"В настоящее время взаимодействие Колумбии с БРИКС ограничилось вступлением страны в Новый банк развития", - подчеркнул Тавдумадзе.

Колумбия присоединилась к Новому банку развития БРИКС в июне 2025 года.