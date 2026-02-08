Посол России заявил, что речи о присоединении Колумбии к БРИКС не идет

Рейтинг@Mail.ru
06:43 08.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип БРИКС в Йоханнесбурге
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Логотип БРИКС в Йоханнесбурге. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Посол России в Боготе Николай Тавдумадзе сообщил в интервью РИА Новости, что сегодня речи о присоединении Колумбии к БРИКС не идет.
"Речи о присоединении к работе объединения пока не ведется", - заявил он.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Песков рассказал о будущем диалоге по вопросам создания альтернативы МУС
24 апреля 2025, 12:52
Дипломат уточнил, что эта тема не поднимается и кандидатами на предстоящих в Колумбии президентских и парламентских выборах.
"В настоящее время взаимодействие Колумбии с БРИКС ограничилось вступлением страны в Новый банк развития", - подчеркнул Тавдумадзе.
Колумбия присоединилась к Новому банку развития БРИКС в июне 2025 года.
Парламентские выборы в Колумбии состоятся 8 марта. Первый тур президентских выборов запланирован на 31 мая.
Флаг Колумбии - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Колумбия присоединится к Новому банку развития БРИКС
16 мая 2025, 11:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКолумбияРоссияБоготаНиколай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе )БРИКСНовый банк развития
 
 
