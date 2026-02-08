https://ria.ru/20260208/briks-2072960624.html
Посол России заявил, что речи о присоединении Колумбии к БРИКС не идет
Посол России заявил, что речи о присоединении Колумбии к БРИКС не идет - РИА Новости, 08.02.2026
Посол России заявил, что речи о присоединении Колумбии к БРИКС не идет
Посол России в Боготе Николай Тавдумадзе сообщил в интервью РИА Новости, что сегодня речи о присоединении Колумбии к БРИКС не идет. РИА Новости, 08.02.2026
Посол России заявил, что речи о присоединении Колумбии к БРИКС не идет
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Посол России в Боготе Николай Тавдумадзе сообщил в интервью РИА Новости, что сегодня речи о присоединении Колумбии к БРИКС не идет.
"Речи о присоединении к работе объединения пока не ведется", - заявил он.
Дипломат уточнил, что эта тема не поднимается и кандидатами на предстоящих в Колумбии президентских и парламентских выборах.
"В настоящее время взаимодействие Колумбии с БРИКС ограничилось вступлением страны в Новый банк развития", - подчеркнул Тавдумадзе.
Колумбия присоединилась к Новому банку развития БРИКС в июне 2025 года.
Парламентские выборы в Колумбии состоятся 8 марта. Первый тур президентских выборов запланирован на 31 мая.