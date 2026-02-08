https://ria.ru/20260208/bolnitsa-2073054089.html
Больница попала под удар ВСУ в Новой Каховке
Больница попала под удар ВСУ в Новой Каховке - РИА Новости, 08.02.2026
Больница попала под удар ВСУ в Новой Каховке
Больница попала под удар ВСУ в городе Новая Каховка Херсонской области, в здании выбило окна, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T18:46:00+03:00
2026-02-08T18:46:00+03:00
2026-02-08T18:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
новая каховка
херсонская область
новая каховка, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Больница попала под удар ВСУ в Новой Каховке
В Новой Каховке здание больницы получило повреждения при обстреле ВСУ