Больница попала под удар ВСУ в Новой Каховке

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Больница попала под удар ВСУ в городе Новая Каховка Херсонской области, в здании выбило окна, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Кроме того, по его словам, при обстреле в селе Раденск загорелся жилой дом, а в селе Гладковка поврежден микроавтобус.