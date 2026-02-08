Рейтинг@Mail.ru
Как братья Богдановы из секс-символов превратились в главных фриков Европы
08.02.2026
Как братья Богдановы из секс-символов превратились в главных фриков Европы
Как братья Богдановы из секс-символов превратились в главных фриков Европы
Как братья Богдановы из секс-символов превратились в главных фриков Европы
Франция 1980-х сходила с ума от Игоря и Гришки Богдановых. Два красавца-близнеца в серебристых комбинезонах вещали с телеэкрана о звездах и будущем. Через сорок РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T08:41:00+03:00
2026-02-08T08:41:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765893246_0:110:1600:1010_1920x0_80_0_0_b492e08cba26f712c9466cf0d1131ccb.jpg
2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765893246_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_a9e7637445fc421dcbc8a49e8d69be63.jpg
1920
1920
true
Как братья Богдановы из секс-символов превратились в главных фриков Европы

CC BY-SA 4.0 / Bigmatbasket / Братья Богдановы
Братья Богдановы - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
CC BY-SA 4.0 / Bigmatbasket /
Братья Богдановы
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Франция 1980-х сходила с ума от Игоря и Гришки Богдановых. Два красавца-близнеца в серебристых комбинезонах вещали с телеэкрана о звездах и будущем. Через сорок лет те же братья попали в больницу и умерли с разницей в шесть дней.
Как секс-символы французского телевидения превратились в главных фриков Европы?

Космический корабль на экране

В крошечной деревушке Сен-Лари на юго-западе Франции 29 августа 1949-го родились близнецы Игорь и Грегуар (Гришка) Богдановы. Воспитывала мальчиков бабушка — графиня Берта Коловрат-Краковская — в замке на юге страны. Детство среди прислуги, горничных и фамильной роскоши наложило отпечаток: братья с ранних лет ощущали себя особенными.
© Getty Images / Ulf ANDERSENИгорь и Гришка Богдановы
Игорь и Гришка Богдановы - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Getty Images / Ulf ANDERSEN
Игорь и Гришка Богдановы
Оба окончили Институт политических исследований в Париже, изучали прикладную математику.
В 1979 году братья запустили шоу Temps X — первую во Франции передачу, полностью посвященную научной фантастике. Богдановы, одетые в футуристические костюмы, вели программу в интерьере космического корабля. Микс науки, фантастики и поп-культуры взорвал эфир. Красивые близнецы с гипнотическими голосами стали звездами. Программа шла до конца 80-х, а Игорь и Гришка превратились в секс-символов нации.

Диссертации из бессмысленных слов

В 1993 году, уже будучи знаменитостями, Богдановы решили стать учеными — настоящими, с докторскими степенями.
Гришка защитил диссертацию по математике в Университете Бургундии в 1999-м. Игорь получил степень по теоретической физике в 2002 году. Обоим присудили самую низкую возможную оценку — "достойно". Один из научных руководителей, математик Даниэль Штернхаймер объяснил это так: "Эти парни работали десять лет без зарплаты. Они имеют право на диплом, который сегодня не так уж много значит".
© iStock.com / Jian FanКвантовая запутанность
Квантовая запутанность - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© iStock.com / Jian Fan
Квантовая запутанность
В 2001-2002 годах братья опубликовали пять статей в рецензируемых научных журналах. Работы претендовали на объяснение того, что происходило до и во время Большого взрыва.
Скандал разразился 22 октября 2002-го. Физик Джон Баез из Калифорнийского университета написал: "Мне совершенно ясно: Богдановы не умеют заниматься физикой". Нобелевский лауреат Жорж Шарпак заявил во французском ток-шоу, что присутствия Богдановых в научном сообществе нет.
Национальный центр научных исследований Франции провел расследование и вынес вердикт: работы не имеют научной ценности.
Братья яростно отбивались. Они подали в суд на французский журнал Marianne за публикацию частей отчета — и выиграли. Затем попытались засудить сам Национальный центр за вывод о бесполезности их исследований — и проиграли.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды

Скулы, которые угрожают зрению

Скандал с диссертациями меркнет на фоне другого феномена — их внешности.
В 90-х лица братьев начали меняться. Скулы росли, подбородки выдвигались вперед. К 2010 году СМИ описывала их щеки так: "Настолько высокие и выпуклые, что, кажется, угрожают зрению владельцев". Появление близнецов на Каннском кинофестивале вызвало шок.
Бывший министр образования Франции Люк Ферри, близкий друг братьев, подтвердил: оба получали инъекции ботокса в косметических целях.
© Fotolia / TobilanderХирург проводит операцию
Хирург проводит операцию - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Fotolia / Tobilander
Хирург проводит операцию
Но сами Богдановы до конца жизни отрицали пластические операции. В интервью они объясняли изменения "экспериментами", "особой физиологией" и даже акромегалией — гормональным заболеванием, вызывающим аномальный рост костей. "Мы гордимся тем, что у нас лица как у инопланетян", — говорили они.

Мошенники и родоначальники криптовалюты

В 2015 году в соцсетях поднялась волна конспирологических мемов о Богдановых. Пользователи приписывали им "вымышленное всемогущество" и утверждали, что близнецы контролируют рынки криптовалют.
В 2018-м их история приняла криминальный оборот. Богдановы были арестованы по обвинению в "агрессивном мошенничестве". Они убедили одного французского миллионера вложить почти миллион долларов в серию нереализованных проектов, включая перезапуск Temps X. Жертва покончила с собой в 2018 году.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБиткоин
Биткоин - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Биткоин
В июне 2020-го Гришка заявил на французском шоу Non-Stop People, что они с братом помогали разрабатывать исходный код биткоина. Более того, оба утверждали, что Сатоси Накамото — загадочный создатель криптовалюты — лично подарил им два "древних" биткоина "в физической форме".

Конец дуэта

В декабре 2021 года оба брата попали в парижскую больницу в один день с диагнозом COVID-19. Их друг Люк Ферри рассказал, что "бесчисленное количество раз" умолял обоих привиться. Но братья отказывались, объясняя это тем, что они "очень спортивны, без грамма жира".
В интервью французскому радио за месяц до госпитализации Игорь ссылался на спорного французского ученого Дидье Рауля. Рауль говорил, что больше доверяет будущим вакцинам, чем существующим. Игорь согласился: лучше подождать. Двадцать восьмого декабря Гришка скончался в реанимации. Игорь ушел 3 января 2022-го. Им было по 72 года.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедицинский сотрудник держит в руках ампулу с вакциной "Спутник Лайт"
Медицинский сотрудник держит в руках ампулу с вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Медицинский сотрудник держит в руках ампулу с вакциной "Спутник Лайт"
 
 
 
