Как братья Богдановы из секс-символов превратились в главных фриков Европы

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Франция 1980-х сходила с ума от Игоря и Гришки Богдановых. Два красавца-близнеца в серебристых комбинезонах вещали с телеэкрана о звездах и будущем. Через сорок лет те же братья попали в больницу и умерли с разницей в шесть дней.
Как секс-символы французского телевидения превратились в главных фриков Европы?
Космический корабль на экране
В крошечной деревушке Сен-Лари на юго-западе Франции 29 августа 1949-го родились близнецы Игорь и Грегуар (Гришка) Богдановы. Воспитывала мальчиков бабушка — графиня Берта Коловрат-Краковская — в замке на юге страны. Детство среди прислуги, горничных и фамильной роскоши наложило отпечаток: братья с ранних лет ощущали себя особенными.
Игорь и Гришка Богдановы
Оба окончили Институт политических исследований в Париже, изучали прикладную математику.
В 1979 году братья запустили шоу Temps X — первую во Франции передачу, полностью посвященную научной фантастике. Богдановы, одетые в футуристические костюмы, вели программу в интерьере космического корабля. Микс науки, фантастики и поп-культуры взорвал эфир. Красивые близнецы с гипнотическими голосами стали звездами. Программа шла до конца 80-х, а Игорь и Гришка превратились в секс-символов нации.
Диссертации из бессмысленных слов
В 1993 году, уже будучи знаменитостями, Богдановы решили стать учеными — настоящими, с докторскими степенями.
Гришка защитил диссертацию по математике в Университете Бургундии в 1999-м. Игорь получил степень по теоретической физике в 2002 году. Обоим присудили самую низкую возможную оценку — "достойно". Один из научных руководителей, математик Даниэль Штернхаймер объяснил это так: "Эти парни работали десять лет без зарплаты. Они имеют право на диплом, который сегодня не так уж много значит".
Квантовая запутанность
В 2001-2002 годах братья опубликовали пять статей в рецензируемых научных журналах. Работы претендовали на объяснение того, что происходило до и во время Большого взрыва.
Скандал разразился 22 октября 2002-го. Физик Джон Баез из Калифорнийского университета написал: "Мне совершенно ясно: Богдановы не умеют заниматься физикой". Нобелевский лауреат Жорж Шарпак заявил во французском ток-шоу, что присутствия Богдановых в научном сообществе нет.
Национальный центр научных исследований Франции провел расследование и вынес вердикт: работы не имеют научной ценности.
Братья яростно отбивались. Они подали в суд на французский журнал Marianne за публикацию частей отчета — и выиграли. Затем попытались засудить сам Национальный центр за вывод о бесполезности их исследований — и проиграли.
Скулы, которые угрожают зрению
Скандал с диссертациями меркнет на фоне другого феномена — их внешности.
В 90-х лица братьев начали меняться. Скулы росли, подбородки выдвигались вперед. К 2010 году СМИ описывала их щеки так: "Настолько высокие и выпуклые, что, кажется, угрожают зрению владельцев". Появление близнецов на Каннском кинофестивале вызвало шок.
Бывший министр образования Франции Люк Ферри, близкий друг братьев, подтвердил: оба получали инъекции ботокса в косметических целях.
Но сами Богдановы до конца жизни отрицали пластические операции. В интервью они объясняли изменения "экспериментами", "особой физиологией" и даже акромегалией — гормональным заболеванием, вызывающим аномальный рост костей. "Мы гордимся тем, что у нас лица как у инопланетян", — говорили они.
Мошенники и родоначальники криптовалюты
В 2015 году в соцсетях поднялась волна конспирологических мемов о Богдановых. Пользователи приписывали им "вымышленное всемогущество" и утверждали, что близнецы контролируют рынки криптовалют.
В 2018-м их история приняла криминальный оборот. Богдановы были арестованы по обвинению в "агрессивном мошенничестве". Они убедили одного французского миллионера вложить почти миллион долларов в серию нереализованных проектов, включая перезапуск Temps X. Жертва покончила с собой в 2018 году.
В июне 2020-го Гришка заявил на французском шоу Non-Stop People, что они с братом помогали разрабатывать исходный код биткоина. Более того, оба утверждали, что Сатоси Накамото — загадочный создатель криптовалюты — лично подарил им два "древних" биткоина "в физической форме".
Конец дуэта
В декабре 2021 года оба брата попали в парижскую больницу в один день с диагнозом COVID-19. Их друг Люк Ферри рассказал, что "бесчисленное количество раз" умолял обоих привиться. Но братья отказывались, объясняя это тем, что они "очень спортивны, без грамма жира".
В интервью французскому радио за месяц до госпитализации Игорь ссылался на спорного французского ученого Дидье Рауля. Рауль говорил, что больше доверяет будущим вакцинам, чем существующим. Игорь согласился: лучше подождать. Двадцать восьмого декабря Гришка скончался в реанимации. Игорь ушел 3 января 2022-го. Им было по 72 года.
Медицинский сотрудник держит в руках ампулу с вакциной "Спутник Лайт"