Белоусов поздравил военных полицейских с профессиональным праздником

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов военной полиции Вооруженных сил РФ с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба военного ведомства.
"Восьмого февраля отмечается День военной полиции – единой централизованной структуры, стоящей на страже законности, правопорядка и воинской дисциплины в Вооруженных силах Российской Федерации", - говорится в поздравительном приказе министра.
Белоусов отметил, что военная полиция контролирует соблюдение уставных норм, противодействует преступности, обеспечивает охрану объектов и безопасность дорожного движения, а также сопровождает воинские грузы.
Министр подчеркнул, что с первых дней специальной военной операции военнослужащие военной полиции демонстрируют мужество, эффективно решают задачи и оказывают помощь мирному населению.
