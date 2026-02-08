Белгородские власти готовы на время вывезти школьников в другие регионы

БЕЛГОРОД, 8 фев - РИА Новости. Власти готовы организовать временный выезд школьников, многодетных семей и других уязвимых категорий граждан в другие регионы на фоне сложной обстановки в Белгородской области, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

"Эти категории требуют, безусловно, максимального внимания, и поэтому мы готовы также переместить их в другие регионы", - отметил Гладков.