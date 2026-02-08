Рейтинг@Mail.ru
Белгородские власти готовы на время вывезти школьников в другие регионы
20:11 08.02.2026
Белгородские власти готовы на время вывезти школьников в другие регионы
БЕЛГОРОД, 8 фев - РИА Новости. Власти готовы организовать временный выезд школьников, многодетных семей и других уязвимых категорий граждан в другие регионы на фоне сложной обстановки в Белгородской области, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Ранее он сообщил, что проблемы с газоснабжением, подачей холодной воды и водоотведением устранены в Белгороде, но остается проблема с отоплением. Пункты обогрева и часть детских садов в Белгороде переведены на круглосуточный режим работы в период понижения температуры и в условиях восстановительных работ.
В Белгороде пункты обогрева и детсады перешли на круглосуточную работу
"Если у вас дети школьного возраста: вы оставляете, как и в 2024-2025 годах, свои заявки в администрации города Белгорода, и мы отправляем детей в другие регионы — в те места, которые уже привычны, как, например, Республика Крым, и в близлежащие регионы - с губернаторами сейчас проговариваем", - написал Гладков в Telegram-канале.
Кроме того, как подчеркнул глава области, возможность на временное размещение в других субъектах РФ имеют многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и одиноко проживающие пенсионеры.
"Эти категории требуют, безусловно, максимального внимания, и поэтому мы готовы также переместить их в другие регионы", - отметил Гладков.
В Белгороде устранили проблемы с подачей газа и воды
Общество Белгород Белгородская область Республика Крым Вячеслав Гладков
 
 
