В Белгороде устранили проблемы с подачей газа и воды
20:01 08.02.2026 (обновлено: 21:05 08.02.2026)
В Белгороде устранили проблемы с подачей газа и воды
белгород, вячеслав гладков, валентин демидов, вооруженные силы украины
Белгород, Вячеслав Гладков, Валентин Демидов, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Проблемы с газоснабжением, подачей холодной воды и водоотведением устранены в Белгороде, но остается проблема с отоплением, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В субботу мэр Белгорода Валентин Демидов сообщал, что ВСУ нанесли два ракетных удара по Белгороду, повреждены объекты инфраструктуры.
Электрометаллургический комбинат в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
В Белгороде пункты обогрева и детсады перешли на круглосуточную работу
Вчера, 18:56
"Мы восстановили газоснабжение, нам остаётся подключить 500 потребителей по электроснабжению в домах, мы решили проблемы с подачей холодной воды и водоотведением, но у нас есть проблема по отоплению", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в 455 многоквартирных домах начинается слив системы отопления, а также в 25 детских садах, 17 школах, девяти поликлиниках, четырех вузах и других социальных и коммерческих объектах.
Пункты обогрева переходят в круглосуточный режим работы, детские сады, в которых есть отопление, вода и электроэнергия также переходят в режим круглосуточный работы, сообщил губернатор.
"Следующее - отправка многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и одиноко проживающих пенсионеров - те категории, которые требуют, безусловно, максимального внимания, и поэтому мы готовы также переместить их в другие регионы", - добавил глава региона.
Пункт временного обогрева в Белгороде - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
В Белгороде открыли пункты обогрева
Вчера, 09:27
 
Белгород Вячеслав Гладков Валентин Демидов Вооруженные силы Украины
 
 
