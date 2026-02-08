В Белгороде устранили проблемы с подачей газа и воды

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Проблемы с газоснабжением, подачей холодной воды и водоотведением устранены в Белгороде, но остается проблема с отоплением, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

в Telegram-канале. "Мы восстановили газоснабжение, нам остаётся подключить 500 потребителей по электроснабжению в домах, мы решили проблемы с подачей холодной воды и водоотведением, но у нас есть проблема по отоплению", - написал Гладков

Губернатор добавил, что в 455 многоквартирных домах начинается слив системы отопления, а также в 25 детских садах, 17 школах, девяти поликлиниках, четырех вузах и других социальных и коммерческих объектах.

Пункты обогрева переходят в круглосуточный режим работы, детские сады, в которых есть отопление, вода и электроэнергия также переходят в режим круглосуточный работы, сообщил губернатор.