В Белгороде устранили проблемы с подачей газа и воды
В Белгороде устранили проблемы с подачей газа и воды
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Проблемы с газоснабжением, подачей холодной воды и водоотведением устранены в Белгороде, но остается проблема с отоплением, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В субботу мэр Белгорода Валентин Демидов
сообщал, что ВСУ
нанесли два ракетных удара по Белгороду, повреждены объекты инфраструктуры.
"Мы восстановили газоснабжение, нам остаётся подключить 500 потребителей по электроснабжению в домах, мы решили проблемы с подачей холодной воды и водоотведением, но у нас есть проблема по отоплению", - написал Гладков в Telegram-канале
.
Губернатор добавил, что в 455 многоквартирных домах начинается слив системы отопления, а также в 25 детских садах, 17 школах, девяти поликлиниках, четырех вузах и других социальных и коммерческих объектах.
Пункты обогрева переходят в круглосуточный режим работы, детские сады, в которых есть отопление, вода и электроэнергия также переходят в режим круглосуточный работы, сообщил губернатор.
"Следующее - отправка многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и одиноко проживающих пенсионеров - те категории, которые требуют, безусловно, максимального внимания, и поэтому мы готовы также переместить их в другие регионы", - добавил глава региона.