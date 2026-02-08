https://ria.ru/20260208/belgorod-2073055475.html
В Белгороде пункты обогрева и детсады перешли на круглосуточную работу
В Белгороде пункты обогрева и детсады перешли на круглосуточную работу - РИА Новости, 08.02.2026
В Белгороде пункты обогрева и детсады перешли на круглосуточную работу
Пункты обогрева и часть детских садов в Белгороде переведены на круглосуточный режим работы в период понижения температуры и в условиях восстановительных работ, РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T18:56:00+03:00
2026-02-08T18:56:00+03:00
2026-02-08T18:56:00+03:00
общество
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589841410_0:0:3163:1779_1920x0_80_0_0_deb2b97fc96e999fbff7b9f9920c268c.jpg
https://ria.ru/20260208/belgorod-2072969098.html
белгород
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589841410_434:0:3163:2047_1920x0_80_0_0_b50f46682f69184448c02c5734561ca0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, белгород, белгородская область, вячеслав гладков
Общество, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгороде пункты обогрева и детсады перешли на круглосуточную работу
Гладков: в Белгороде пункты обогрева и детсады перешли на круглосуточный режим
БЕЛГОРОД, 8 фев - РИА Новости. Пункты обогрева и часть детских садов в Белгороде переведены на круглосуточный режим работы в период понижения температуры и в условиях восстановительных работ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В период низкой температуры на улице будет возникать большое количество проблем. Первое — пункты обогрева переходят в круглосуточный режим работы. Второе — если есть маленькие дети: те детские сады в городе Белгороде
, в которых есть отопление, электроэнергия и вода, мы переводим на круглосуточную работу", - написал Гладков
в Telegram-канале.
Он обратился к родителям с предложением временно разместить детей в таких учреждениях, пока в их домах отсутствует отопление. Гладков заверил, что власти берут на себя ответственность за безопасность и пребывание детей. Работа по приему детей в круглосуточные группы начинается с воскресенья.
Власти приняли решение слить воду из систем отопления в сотнях домов и социальных объектов Белгорода из-за поврежденной обстрелами инфраструктуры и надвигающихся холодов.