В Белгороде пункты обогрева и детсады перешли на круглосуточную работу
18:56 08.02.2026
В Белгороде пункты обогрева и детсады перешли на круглосуточную работу
В Белгороде пункты обогрева и детсады перешли на круглосуточную работу
Пункты обогрева и часть детских садов в Белгороде переведены на круглосуточный режим работы в период понижения температуры и в условиях восстановительных работ, РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T18:56:00+03:00
2026-02-08T18:56:00+03:00
2026
Новости
Общество, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгороде пункты обогрева и детсады перешли на круглосуточную работу

Гладков: в Белгороде пункты обогрева и детсады перешли на круглосуточный режим

Электрометаллургический комбинат в Белгородской области
Электрометаллургический комбинат в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Электрометаллургический комбинат в Белгородской области. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 8 фев - РИА Новости. Пункты обогрева и часть детских садов в Белгороде переведены на круглосуточный режим работы в период понижения температуры и в условиях восстановительных работ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В период низкой температуры на улице будет возникать большое количество проблем. Первое — пункты обогрева переходят в круглосуточный режим работы. Второе — если есть маленькие дети: те детские сады в городе Белгороде, в которых есть отопление, электроэнергия и вода, мы переводим на круглосуточную работу", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он обратился к родителям с предложением временно разместить детей в таких учреждениях, пока в их домах отсутствует отопление. Гладков заверил, что власти берут на себя ответственность за безопасность и пребывание детей. Работа по приему детей в круглосуточные группы начинается с воскресенья.
Власти приняли решение слить воду из систем отопления в сотнях домов и социальных объектов Белгорода из-за поврежденной обстрелами инфраструктуры и надвигающихся холодов.
Пункт временного обогрева в Белгороде - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
В Белгороде открыли пункты обогрева
Общество Белгород Белгородская область Вячеслав Гладков
 
 
