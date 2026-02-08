https://ria.ru/20260208/belgorod-2072969098.html
В Белгороде открыли пункты обогрева
В Белгороде открыли пункты обогрева - РИА Новости, 08.02.2026
В Белгороде открыли пункты обогрева
Электроэнергия для тысячи человек будет подана в ближайшие часы, для людей, оставшихся без тепла, открываются пункты обогрева, подача тепла ожидается к 12 часам РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T09:27:00+03:00
2026-02-08T09:27:00+03:00
2026-02-08T09:27:00+03:00
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070836799_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e8007b0a03c6f606c1207f4235ee6024.jpg
https://ria.ru/20260207/gladkov-2072863640.html
белгородская область
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070836799_48:0:1185:853_1920x0_80_0_0_9c9886be256b00c2b69074c41d271e8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, белгород, вячеслав гладков, безопасность
Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Безопасность
В Белгороде открыли пункты обогрева
В Белгороде открыли пункты обогрева, электроэнергию подадут в ближайшие часы