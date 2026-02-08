В Белгороде открыли пункты обогрева

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Электроэнергия для тысячи человек будет подана в ближайшие часы, для людей, оставшихся без тепла, открываются пункты обогрева, подача тепла ожидается к 12 часам дня в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.