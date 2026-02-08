Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде открыли пункты обогрева - РИА Новости, 08.02.2026
09:27 08.02.2026
В Белгороде открыли пункты обогрева
Электроэнергия для тысячи человек будет подана в ближайшие часы, для людей, оставшихся без тепла, открываются пункты обогрева, подача тепла ожидается к 12 часам РИА Новости, 08.02.2026
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
безопасность
белгородская область
белгород
белгородская область, белгород, вячеслав гладков, безопасность
Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Безопасность
В Белгороде открыли пункты обогрева

В Белгороде открыли пункты обогрева, электроэнергию подадут в ближайшие часы

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПункт временного обогрева в Белгороде
Пункт временного обогрева в Белгороде - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Пункт временного обогрева в Белгороде. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Электроэнергия для тысячи человек будет подана в ближайшие часы, для людей, оставшихся без тепла, открываются пункты обогрева, подача тепла ожидается к 12 часам дня в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В течение ближайших 1,5 часов электроэнергия для тысячи человек будет подана... Мы ждем подачу тепла к 12 часам дня. В связи с этим открываем пункты обогрева. Помимо тех, которые мы планировали в центральной части, там, где тепла нет, открываем дополнительные, открываем не по всему городу - там, где есть необходимость", - написал Гладков на платформе Max.
По данным губернатора, около 80 тысяч человек в Белгороде продолжают оставаться без тепла, около 3 тысяч - без газа и около 1 тысячи - без электроэнергии.
Белгородская областьБелгородВячеслав ГладковБезопасность
 
 
